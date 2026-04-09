Skládací iPhone prý nabírá zpoždění. Apple bojuje s konstrukcí a termín premiéry se vzdaluje

Naděje na brzký příchod prvního ohebného iPhonu se začínají rozplývat. Podle nové zprávy serveru Nikkei Asia narazil Apple během testovací fáze výroby na mnohem větší problémy, než původně očekával. Tato kritická fáze testování zcela nového designu se protahuje a hrozí, že se masová produkce jablečné skládačky odsune až na příští rok. Dodavatelé komponent už prý byli upozorněni, že se časové plány budou muset znovu upravovat.
Zdroje přímo z dodavatelského řetězce naznačují, že příští týdny budou naprosto klíčové. Právě probíhající testy mají ukázat, zda je Apple schopen vyřešit konstrukční výzvy. V tom nejhorším scénáři se první dodávky zpozdí o celé měsíce.
Situaci navíc komplikují nedořešené ceny s výrobními partnery a stálé váhání nad volbou materiálů pro kloub. Apple se údajně rozhoduje mezi tekutým kovem, který by mohl eliminovat nevzhlednou rýhu v displeji, a 3D tištěnou titanovou slitinou. Finální verdikt má padnout až v létě.
Revoluce se odkládá
I když se spekulovalo o tom, že by iPhone Fold mohl dorazit krátce po zářijové premiéře řady 18 Pro, nové komplikace na tento plán zřejmě hází deku. Za mě je vidět, že Apple nechce dopustit žádné fiasko s praskajícími displeji, které sužovaly v počátcích konkurenci. Ovšem konkurence je v tomto směru již zažitá a chrlí jednu zajímavější skládačku za druhou. Pokud se čekání protáhne až do roku 2027, bude muset být iPhone Fold opravdu revoluční.