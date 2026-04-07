iPhone Fold se nezadržitelně blíží! Apple už spustil jeho zkušební výrobu

Spekulace kolem prvního skládacího iPhonu nabírají v posledních týdnech na obrátkách a čím dál víc to vypadá, že letošek bude skutečně rokem, kdy Apple konečně vstoupí do světa ohebných zařízení. Nejnovější informace totiž naznačují, že projekt dosáhl důležitého milníku, který výrazně přibližuje jeho uvedení na trh.
Podle známého leakera z čínské sítě Weibo s přezdívkou Instant Digital se totiž iPhone Fold nově dostal do fáze tzv. zkušební výroby u Foxconnu, což je zcela klíčové pro jeho budoucí představení. Foxconn je totiž klíčovým výrobním partnerem Applu a právě přechod do této fáze obvykle znamená, že se produkt pomalu, ale jistě připravuje na masovou produkci. Jinými slovy, Apple už nemá jen prototypy v laboratořích, ale reálně testuje výrobu ve větším měřítku. Pokud všechno půjde podle plánu, následuje ladění výrobních procesů a následný přechod na plnohodnotnou produkci.
Zajímavé je, že tento vývoj jde trochu proti některým dřívějším zprávám. Například analytik Barclays Tim Long nedávno uvedl, že by se iPhone Fold mohl dostat k zákazníkům až v prosinci. Totéž tvrdil i reportér Mark Gurman z Bloombergu, podle jehož zdrojů se taktéž zdálo, že novinka dorazí o něco později než tradiční Pro modely, a to kvůli složitosti výroby skládacích zařízení. Aktuální informace ale působí optimističtěji. Pokud už Apple testuje výrobu u Foxconnu, znamená to, že se minimálně snaží držet klasického harmonogramu, tedy podzimního představení po boku iPhonů 18 Pro. To ostatně naznačují i dřívější úniky, které mluvily o společném spuštění prodejů.
Samozřejmě je potřeba brát tyto informace s určitou rezervou. Skládací telefony jsou technologicky výrazně náročnější než klasické modely a Apple si navíc tradičně potrpí na perfektní doladění. Stačí si vzpomenout na iPhone X, který se sice představil spolu s dalšími modely, ale na trh dorazil s mírným zpožděním. Coby fanoušci technologií a zejména pak těch od Applu však ve skrytu duše doufáme, že se první „skládačky“ dočkáme skutečně co nevidět.