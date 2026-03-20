Ohebný iPhone Fold se představí v září, do prodeje zamíří ale až před Vánoci!

Představování iPhonů tak, jak jsme na něj roky zvyklí, se možná počínaje letošním podzimem zásadně změní. V předešlých měsících jsme totiž hned několikrát slyšeli o tom, že si Apple pohrává s myšlenkou rozdělit odhalení novinek na dvě části, kdy high-endové modely ukáže na podzim a low-endové pak na jaře. A ačkoliv jsme v posledních týdnech žádné šuškání o tomto plánu už neslyšeli, před pár hodinami jej potvrdil i spolehlivý analytik Tim Long z Barclays, která zároveň přišel ještě s další, o poznání zajímavější informací týkající se prvního ohebného iPhone.
I zdroje Longa prý tvrdí, že zatímco iPhone 18 Pro a 18 Pro Max by měly dorazit v tradičním zářijovém termínu, základní iPhone 18 by si mohl dát načas a dorazit až na jaře, konkrétně v březnu příštího roku. Důvod je pak naprosto jednoduchý – Apple by tím jednak natáhl mediální pozornost kolem iPhonů na delší období a jednak by si lépe rozvrstvil prodeje během roku.
Ještě zajímavější je ale druhá část jeho informací. Podle stejných zdrojů by totiž Apple mohl začít prodávat nový ohebný iPhone nikoliv hned v září po boku iPhonů 18 Pro, ale až v prosinci. Důvod je sice zatím nejasný, spekuluje se však například o tom, že čas mezi představením a startem prodejů budou moci vývojáři využít k přizpůsobení svých aplikací novému typu zařízení, respektive pak displeje.
Celá situace přitom nápadně připomíná rok 2017, kdy Apple nejprve v září představil iPhone 8 a 8 Plus, ale skutečnou pozornost si nakonec urval až iPhone X, který dorazil na trh o něco později, konkrétně v listopadu. I iPhone X si však svou premiéru odbyl už v září právě po boku iPhonů 8. Právě podobný scénář by se tedy teď mohl opakovat, jen v modernější podobě a s výrazně ambicióznějším produktem.
Skládací iPhone by totiž mohl být jednou z největších hardwarových změn, jaké Apple v posledních letech představil. A i když zatím neznáme 100% jeho finální podobu ani specifikace, minimálně z dosavadních úniků se toto zařízení rýsuje velmi zajímavě a i mě coby letitého uživatele klasických iPhonů dost možná přesvědčí k tomu, abych dal ohebnému telefonu se softwarem podobným iPadOS šanci.
Jestli se tak skutečně dočkáme prvních kusů už letos v prosinci, je samozřejmě zatím otázkou. Každopádně pokud se tyto spekulace potvrdí, čeká nás dost možná jeden z nejzajímavějších jablečných roků za poslední dekádu. A co vy, jaká jsou vaše očekávání nejen ohledně podzimu, ale klidně celého letoška?