Apple čelí další žalobě. Tentokrát kvůli odstranění populární aplikace z App Storu

Apple se znovu dostává pod tlak kvůli pravidlům App Storu. Společnost Rave, která provozuje stejnojmennou aplikaci pro společné sledování filmů a seriálů na dálku, podala na Apple sérii antimonopolních žalob. Důvodem je odstranění aplikace z App Storu v srpnu 2025, které podle vývojářů prakticky zničilo jejich přístup k uživatelům Applu.
Rave tvrdí, že Apple aplikaci odstranil pod záminkou nejasných obvinění z podvodného chování a nedostatečné moderace obsahu. Podle firmy ale ve skutečnosti šlo o něco jiného – Apple se měl snažit ochránit vlastní službu SharePlay, která nabízí velmi podobnou funkci pro společné sledování obsahu během hovoru přes FaceTime.
Žaloby po celém světě
Společnost podala žaloby nejen ve Spojených státech, ale také v Kanadě, Brazílii, Nizozemsku a Rusku. Cílem je nejen finanční kompenzace, ale především návrat aplikace na iPhony a Macy. Aplikace Rave byla dlouhé roky jednou z nejznámějších platforem pro tzv. coviewing, tedy synchronizované sledování obsahu více uživateli najednou. Fungovala napříč platformami včetně Androidu, Windows, macOS a iOS, což byla její velká výhoda oproti SharePlay od Applu, které je omezené pouze na zařízení z jablečného ekosystému.
Sporný obsah
Celá situace ale není černobílá. Diskuze na Redditu i bezpečnostní analýzy naznačují, že Rave mělo dlouhodobě problémy s veřejnými chatovacími místnostmi. Uživatelé upozorňovali na podvody, pornografický obsah a dokonce i výskyt nelegálních materiálů.
Podezření vzbuzuje i fakt, že aplikaci v minulosti označily za potenciálně nebezpečnou také některé bezpečnostní nástroje včetně Kaspersky, BitDefenderu, Windows Defenderu nebo Googlu. Apple tak mohl mít pro zásah reálné bezpečnostní důvody, nejen snahu eliminovat konkurenci. Právě to bude pravděpodobně jedním z hlavních bodů celého soudního sporu. Zatímco Rave tvrdí, že Apple zneužil dominantní postavení App Storu, Apple bude nejspíš argumentovat ochranou uživatelů.
Rave slibuje změny
Vývojáři mezitím tvrdí, že službu zásadně přepracovali. Firma údajně nasadila nové systémy moderace obsahu i pokročilé ověřování věku uživatelů, aby předešla dalším problémům. Zajímavé bude sledovat, zda soudy uznají argument o potlačování konkurence. Apple totiž v posledních letech čelí podobným obviněním stále častěji a tlak regulátorů po celém světě sílí. Kauza kolem Rave tak může být další kapitolou v dlouhodobé debatě o tom, nakolik má Apple právo rozhodovat o tom, které aplikace smějí existovat v jeho ekosystému.