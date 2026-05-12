Apple skrze macOS Tahoe 26.5 v tichosti přiznal jeden ze svých největších omylů u Macu mini

A. Amaya Tomanová
Apple vydal včera večer aktualizaci macOS Tahoe 26.5, která sice nepatří mezi největší systémové upgrady posledních měsíců, přesto obsahuje jednu zajímavou novinku pro majitele stolních Maců. Nově totiž přibyla rozšířená nastavení napájení, díky nimž lze některé počítače automaticky zapínat po připojení k napájení nebo je ovládat pomocí externích příslušenství. Funkce se týká vybraných desktopových Maců, konkrétně modelů Mac mini (M4), iMac (M4) a také novější generace Mac Studio (2025).

Nové nastavení umožňuje automatické zapnutí počítače ve chvíli, kdy je zařízení připojeno k elektrické síti. Apple ve své dokumentaci přímo uvádí, že může jít o užitečné řešení zejména v situacích, kdy není snadný přístup k fyzickému tlačítku napájení. A právě tahle poznámka okamžitě připomněla loňskou debatu kolem Macu mini s čipem M4.

Apple tehdy u nové generace Macu mini přesunul tlačítko napájení na spodní stranu zařízení, což vyvolalo poměrně hlasitou kritiku části uživatelů. V běžném provozu sice většina lidí Mac prakticky nevypíná, přesto se umístění tlačítka stalo jedním z nejdiskutovanějších detailů celého produktu.

Aktualizace macOS 26.5 nyní přidává i další možnost správy napájení. U podporovaných Maců lze nově vypnutí nebo restart provádět pomocí externích asistenčních příslušenství, například různých přepínačů nebo speciálních ovladačů. Apple tuto novinku primárně prezentuje jako součást funkcí zpřístupnění, podobně jako řadu dalších accessibility nástrojů v posledních letech.
Praktické využití ale může být mnohem širší. Externí ovládání napájení může mít své uplatnění například u počítačů umístěných pod stolem, v racku, v nahrávacích studiích nebo v různých profesionálních instalacích, kde není fyzický přístup k zařízení zrovna pohodlný.

Nové volby se nacházejí v nastavení napájení a jsou dostupné pouze na kompatibilních modelech s novější architekturou Apple Silicon. Apple zároveň potvrzuje, že podpora externích ovladačů je součástí širší snahy o lepší integraci asistivních technologií napříč macOS.

I když jde na první pohled o drobnou systémovou změnu, přesně podobné úpravy bývají často v každodenním používání překvapivě praktické. A v případě Macu mini M4 je dost možné, že Apple touto cestou alespoň částečně reaguje i na dlouhodobou kritiku umístění jeho zapínacího tlačítka.

