macOS Tahoe 26.5 je venku! Co je nového?

Po vydání iOS 26.5 a iPadOS 26.5 přichází Apple i s aktualizací pro Macy. Konkrétně jde o macOS Tahoe 26.5, která dorazila zhruba sedm týdnů po předchozí verzi. A stejně jako u iPhonů a iPadů platí, že nejde o update, který by překopal systém od základů. Spíš ladí detaily a nenápadně připravuje půdu pro věci, které dorazí později.
Fotogalerie
macOS 26.5 novinky
Jednou z mála viditelných novinek je sekce „Suggested Places“ v Mapách. Ta nabízí doporučení míst na základě trendů v okolí a vaší předchozí aktivity. Zní to nenápadně, ale ve skutečnosti jde o první krok k větší proměně Map, která má přijít už během léta. Apple totiž zároveň připravuje prostor pro reklamy v Mapách, což je věc, o které se zatím spíš šeptalo, než mluvilo nahlas.
Zajímavá změna se chystá i v App Storu. Apple totiž testuje možnost měsíčního předplatného u aplikací, které ale ve výsledku zaváže uživatele na celý rok. Jinými slovy, nižší měsíční platba výměnou za dlouhodobý závazek. Pro někoho výhodné, pro jiného spíš věc, na kterou si bude muset dát pozor. Pokud jste čekali větší novinky, tady je nenajdete. Během beta testování se žádné zásadní funkce neobjevily, takže hlavní roli hrají opravy chyb a optimalizace výkonu.
Už stahuju iPhone 15 pro