Zavřít reklamu

macOS Tahoe 26.5 je venku! Co je nového?

Mac
J. Jiří Filip
1

Po vydání iOS 26.5 a iPadOS 26.5 přichází Apple i s aktualizací pro Macy. Konkrétně jde o macOS Tahoe 26.5, která dorazila zhruba sedm týdnů po předchozí verzi. A stejně jako u iPhonů a iPadů platí, že nejde o update, který by překopal systém od základů. Spíš ladí detaily a nenápadně připravuje půdu pro věci, které dorazí později.

macOS 26 Tahoe official 1 macOS 26 Tahoe official 1
macOS 26 Tahoe official 2 macOS 26 Tahoe official 2
macOS 26 Tahoe official 3 macOS 26 Tahoe official 3
macOS 26 Tahoe official 4 macOS 26 Tahoe official 4
macOS 26 Tahoe official 5 macOS 26 Tahoe official 5
macOS 26 Tahoe official 6 macOS 26 Tahoe official 6
macOS 26 Tahoe official 7 macOS 26 Tahoe official 7
macOS 26 Tahoe official 8 macOS 26 Tahoe official 8
macOS 26 Tahoe official 9 macOS 26 Tahoe official 9
macOS 26 Tahoe official 10 macOS 26 Tahoe official 10
macOS 26 Tahoe official 11 macOS 26 Tahoe official 11
macOS 26 Tahoe official 12 macOS 26 Tahoe official 12
macOS 26 Tahoe official 13 macOS 26 Tahoe official 13
macOS 26 Tahoe official 14 macOS 26 Tahoe official 14
macOS 26 Tahoe official 15 macOS 26 Tahoe official 15
Vstoupit do galerie

macOS 26.5 novinky

Jednou z mála viditelných novinek je sekce „Suggested Places“ v Mapách. Ta nabízí doporučení míst na základě trendů v okolí a vaší předchozí aktivity. Zní to nenápadně, ale ve skutečnosti jde o první krok k větší proměně Map, která má přijít už během léta. Apple totiž zároveň připravuje prostor pro reklamy v Mapách, což je věc, o které se zatím spíš šeptalo, než mluvilo nahlas.

Zajímavá změna se chystá i v App Storu. Apple totiž testuje možnost měsíčního předplatného u aplikací, které ale ve výsledku zaváže uživatele na celý rok. Jinými slovy, nižší měsíční platba výměnou za dlouhodobý závazek. Pro někoho výhodné, pro jiného spíš věc, na kterou si bude muset dát pozor. Pokud jste čekali větší novinky, tady je nenajdete. Během beta testování se žádné zásadní funkce neobjevily, takže hlavní roli hrají opravy chyb a optimalizace výkonu.

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.