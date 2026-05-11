Apple Watch Series 12 se blíží. Dorazit může Touch ID i nové AI funkce

Apple sice zatím o nové generaci Apple Watch mlčí, ale v zákulisí se už začíná rýsovat, co by mohly letošní modely přinést. Čím dál tím víc se totiž začínají objevovat nejrůznější úniky, které budoucnost smartwatch z dílny Apple odhalují a jak se zdá, mohlo by se po letech jednat o poměrně zajímavé zařízení. Odhalení Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4 bychom se pak měli samozřejmě dočkat jako již tradičně v září spolu s novým systémem watchOS 27.
Touch ID ve hře, stejně tak i nový čip
Jednou z nejzajímavějších spekulací je návrat Touch ID, tentokrát přímo do hodinek. Podle uniklého kódu by totiž mohl být snímač otisků prstů integrovaný do bočního tlačítka, což by znamenalo rychlé odemykání bez nutnosti zadávat kód. Na druhou stranu je fér říct, že tohle je zatím spíš hudba budoucnosti. Ověřené zdroje tuto novinku zatím nepotvrdily, takže je otázka, jestli ji Apple letos skutečně nasadí.
Zajímavější a pravděpodobnější změnou je pak příchod nového čipu. Loňské modely totiž zůstaly u stejného S10, takže letos se očekává posun dál. Ať už Apple sáhne po označení S11 nebo S12, výkon by měl jít znatelně nahoru.
watchOS 27 a další dávka AI
Velkou roli má podle víceméně všech uniklých informací opět sehrát software, který Apple oficiálně představí na úvodní Keynote WWDC v červnu.
Očekává se hlavně rozšíření funkcí Apple Intelligence, které dnes běží ve spolupráci s iPhonem. Bohužel, v tuto chvíli není úplně jasné, co přesně by ale mohla AI na Apple Watch změnit. Přeci jen, jedná se o relativně specifické zařízení, které je z hlediska umělé inteligence daleko hůř využitelné než třeba smartphone.
Dočkat bychom se ale určitě měli nových ciferníků, včetně varianty inspirované „Modular Ultra“, která byla zatím vyhrazená pro modely Ultra, avšak konečně by dorazila i na menší Apple Watch Series. Zajímavě zní i rozšíření satelitních funkcí. Ty už dnes nabízí například Apple Watch Ultra 3, a nově by se mohly rozšířit třeba o mapy nebo sdílení fotek přes satelit.
Zdá se tedy, že oproti předešlým rokům bude letošní generace Apple Watch rozhodně zajímavější, byť toho nějak přehnaně stejně nepřinese. Apple tak zjevně pokračuje v tom, co dělá dlouhodobě – tedy spoléhá na méně velkých skoků a více menších, ale praktických vylepšení. Pokud jste tedy doufali například v nějaký revoluční model coby oslavu 10. výročí Apple Watch, o kterém se dříve mluvilo, bohužel se tak podle všeho nestane.