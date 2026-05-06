Apple opravuje Apple Watch. watchOS 26.5 řeší chyby ve zprávách i cvičení

Pravděpodobně již příští týden se Apple chystá vydat další menší update pro Apple Watch. Řeč je konkrétně o watchOS 26.5, který sice nepřináší hromadu novinek, ale ve výsledku dokáže zpříjemnit každodenní používání. watchOS 26.5 totiž podle oficiálních poznámek opravuje dvě nepříjemné chyby, které mohly uživatele docela potrápit.
První se týká aplikace Zprávy, kde mohlo docházet k tomu, že Apple Watch při spárování s iPhonem s dual SIM posílaly SMS místo iMessage, čímž mohly zbytečně čerpat limit zpráv z vašeho tarifu. Ve výsledku se tedy jedná sice o drobnost, avšak takovou, která rozhodně nepotěší.
Druhá oprava míří do aplikace Cvičení, kde konkrétně řeší situaci, kdy se nepřehrály zvukové upozornění, pokud nebyl iPhone poblíž hodinek, což třeba při běhu nebo tréninku dokáže docela naštvat, zvlášť když se spoléháte na rytmus nebo upozornění během aktivity.
Vedle oprav se ale dostane i na menší vizuální novinku v podobě ciferníku Pride Luminance, který nabídne upravitelné barvy i rozložení. Ten sice nepřináší ve výsledku nic zásadního, co by změnilo fungování hodinek, ale jako drobné oživení tento ciferník rozhodně neurazí. Co se pak týče vydání, vzhledem k tomu, že RC verze tohoto systému je již venku, veřejná verze systému pravděpodobně dorazí na začátku příštího týdne.