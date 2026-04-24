Apple Watch má skrytou funkci, která vám může zlepšit náladu. A nejspíš o ní ani nevíte

J. Jiří Filip
Občas se stane, že ty nejzajímavější funkce v Apple světě nejsou ty, o kterých se nejvíc mluví, ale právě naopak. Často běží tiše na pozadí a člověk na ně narazí až po letech, kdy sám sebe vnímá tak trochu jako „matadora“. Přesně to je případ jedné nenápadné vychytávky v Apple Watch, která může mít překvapivě velký dopad na vaše zdraví.

Řeč je o metrice „Doba na denním světle“, tedy času stráveném na denním světle. Jde konkrétně o funkci, která se do systému dostala s iOS 17 a od watchOS 10 funguje zcela automaticky, jelikož stačí mít hodinky na ruce a o zbytek se postará jejich světelný senzor. A právě to je na tom možná nejzajímavější. Nemusíte nic zapínat, nic nastavovat, nic sledovat. Apple Health si data sbírá samo a postupně vám skládá poměrně detailní obrázek o tom, kolik času trávíte venku na světle.

Když se pak do těchto dat podíváte, může vás to docela překvapit. Nejde totiž jen o klasické aktivity jako běh nebo kolo. Často zjistíte, že nejvíc „denního světla“ nasbíráte třeba ve chvílích, kdy si vezmete notebook na zahradu nebo jen sedíte venku a pracujete. Jinými slovy, i malé změny v denním režimu se dokážou promítnout do něčeho, co má reálný dopad na psychiku i fyzické zdraví. Protože co si budeme povídat, slunečný den ve většině z nás probouzí dobrou náladu a energii.  Apple tedy v tomto měření trefuje něco, co dřív trochu chybělo. Většina metrik se totiž točí kolem pohybu, kalorií nebo tréninku. Doba na denním světle ale ukazuje, že zdravé návyky nejsou jen o sportu. Někdy stačí prostě vyjít ven.

Pokud chcete zjistit, jak na tom jste, stačí otevřít aplikaci Zdraví, vyhledat „Doba na denním světle“ a data máte okamžitě k dispozici. A možná budete překvapeni, kolik toho o vás vaše hodinky vědí. Ano, moc dobře vím, že jde o drobnost, o které jsem upřímně ještě donedávna neměl ani tušení. Jde však přesně o ten typ drobnosti, který může změnit každodenní fungování. A upřímně, v době, kdy trávíme většinu dne uvnitř, to dává větší smysl než kdy dřív.

