Mapy.com přidávají zásadní novinku! Tohle vám změní plánování výletů

Mapy.com přidávají další vychytávku, která na první pohled nepůsobí jako revoluce, ale v praxi dokáže změnit úplně všechno. Pokud patříte mezi ty, kteří plánují výlety, jezdí na kole nebo prostě jen chtějí mít jistotu, že je na trase nic nepřekvapí, tahle novinka vás bude bavit.
Do seznamácké mapové aplikace Mapy.com totiž nově přichází funkce, která do plánování tras přidává informace o obtížnosti a sjízdnosti a to jak pro pěší, tak pro cyklisty. Jinými slovy, ještě než vyrazíte, máte mnohem jasnější představu o tom, co vás čeká. Jestli půjde o pohodovou procházku, nebo naopak o úsek, kde se zapotíte víc, než jste původně čekali. Právě podobná vychytávka přitom doposud často chyběla. Trasa na mapě totiž může vypadat skvěle, ale realita bývá úplně jiná. Prudké stoupání, rozbitý povrch nebo špatná sjízdnost dokážou výlet pěkně znepříjemnit. Nově ale stačí pár kliknutí a hned víte, na čem jste.
Mapy.com navíc nezůstaly jen u toho. Do aplikace přidaly i upozornění na zhoršenou sjízdnost u různých typů dopravy, což se hodí nejen pro kola, ale i pro další způsoby pohybu. A co potěší možná ještě víc, tahle funkce není omezená jen na Česko. Funguje globálně, takže ať vyrazíte kamkoliv, máte k dispozici stejný přehled.
Zajímavého rozšíření se ale dočkali i řidiči. Nově totiž v mapách najdete informace o mýtných branách, trajektech nebo úsecích, kde se může jet hůř než obvykle. Opět jde o drobnosti, které ale ve výsledku dokážou ušetřit čas, nervy i peníze. Mapy.com tak dál dokazují, že nechtějí být jen obyčejnou navigací. Postupně se z nich stává komplexní nástroj pro plánování cest, který myslí i na detaily, na které ostatní často zapomínají. A přesně tyhle detaily pak ve výsledku rozhodují o tom, jestli si výlet užijete, nebo na něj budete chtít co nejrychleji zapomenout.