Proč chtít Apple Watch, když jsou tu Longines HydroConquest? Tady baterii řešit nemusíte

Značka Longines, založená v roce 1832, je synonymem pro hodinářskou tradici, eleganci a špičkový výkon. S téměř dvěma stoletími zkušeností a okřídlenými přesýpacími hodinami ve znaku se stala symbolem preciznosti a oficiálním časomírou mnoha světových sportovních šampionátů. Nyní Longines představil novou generaci své ikonické řady HydroConquest pro rok 2026 a je to důvod, proč dát Apple Watch sbohem.
V rámci modelové řady Longines patří HydroConquest k těm vůbec nejoblíbenějším, a to především díky své univerzálnosti, kdy se z odolného nástroje pro potápěče stal vyhledávaným doplňkem k obleku. Pro majitele Apple Watch představují tyto hodinky ideální krok do světa vysokého hodinářství, protože nabízejí trvalou hodnotu a nezávislost na technologiích.
Je to prosté: Zatímco chytré hodinky morálně zastarávají s každou novou aktualizací a vyžadují každodenní nabíjení, automatický kalibr v HydroConquestu je poháněn pouze pohybem vaší ruky a při správné péči bude spolehlivě fungovat desítky let. Místo digitálního displeje tak získáte poctivé mechanické srdce a nadčasový design, který nepodléhá trendům spotřební elektroniky.
Technologická inovace
Kolekce HydroConquest byla poprvé uvedena v roce 2007 a letos se dočkala rozsáhlého redesignu. Ten spojuje moderní estetiku s osvědčenou odolností. Nové modely jsou dostupné ve dvou velikostech pouzdra z nerezové oceli: 39 mm a 42 mm. Číselníky v lakovaném modrém, černém nebo zeleném provedení doplňuje unikátní varianta „frosted-blue“ se slunečním brusem, která vytváří podmanivou hru světla. Takovou vám nenabídne žádný ciferník Apple Watch.
Srdcem každého kusu je automatický kalibr Longines L888.5 s křemíkovým vláskem. Tento strojek je až desetkrát odolnější vůči magnetickým polím, než vyžadují standardy ISO 764, a nabízí rezervu chodu až 72 hodin. Mezi klíčové parametry hodinek patří:
- Vodotěsnost: Do 30 barů (300 metrů).
- Luneta: Jednosměrně otočná s keramickou vložkou v pěti barvách a kapslí Super-LumiNova pro optimální viditelnost.
- Náramky: Klasické ocelové s H-články nebo nově představený milánský tah z vysoce kvalitní oceli.
Ambasadorem této generace se stal herec Henry Cavill. Kampaň natočená na dramatických březích Tenerife navíc zachycuje podstatu řady, tedy schopnost plynule přecházet mezi světem náročných dobrodružství a společenskou elegancí. Nová řada je k dispozici od 55 700 Kč, v prodeji ale pořád zůstává i ta předchozí.