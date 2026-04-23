Zavřít reklamu

Proč chtít Apple Watch, když jsou tu Longines HydroConquest? Tady baterii řešit nemusíte

Apple Watch
A. Adam Kos
0

Značka Longines, založená v roce 1832, je synonymem pro hodinářskou tradici, eleganci a špičkový výkon. S téměř dvěma stoletími zkušeností a okřídlenými přesýpacími hodinami ve znaku se stala symbolem preciznosti a oficiálním časomírou mnoha světových sportovních šampionátů. Nyní Longines představil novou generaci své ikonické řady HydroConquest pro rok 2026 a je to důvod, proč dát Apple Watch sbohem.

V rámci modelové řady Longines patří HydroConquest k těm vůbec nejoblíbenějším, a to především díky své univerzálnosti, kdy se z odolného nástroje pro potápěče stal vyhledávaným doplňkem k obleku. Pro majitele Apple Watch představují tyto hodinky ideální krok do světa vysokého hodinářství, protože nabízejí trvalou hodnotu a nezávislost na technologiích.

Je to prosté: Zatímco chytré hodinky morálně zastarávají s každou novou aktualizací a vyžadují každodenní nabíjení, automatický kalibr v HydroConquestu je poháněn pouze pohybem vaší ruky a při správné péči bude spolehlivě fungovat desítky let. Místo digitálního displeje tak získáte poctivé mechanické srdce a nadčasový design, který nepodléhá trendům spotřební elektroniky.

Vstoupit do galerie

Technologická inovace

Kolekce HydroConquest byla poprvé uvedena v roce 2007 a letos se dočkala rozsáhlého redesignu. Ten spojuje moderní estetiku s osvědčenou odolností. Nové modely jsou dostupné ve dvou velikostech pouzdra z nerezové oceli: 39 mm a 42 mm. Číselníky v lakovaném modrém, černém nebo zeleném provedení doplňuje unikátní varianta „frosted-blue“ se slunečním brusem, která vytváří podmanivou hru světla. Takovou vám nenabídne žádný ciferník Apple Watch.

Srdcem každého kusu je automatický kalibr Longines L888.5 s křemíkovým vláskem. Tento strojek je až desetkrát odolnější vůči magnetickým polím, než vyžadují standardy ISO 764, a nabízí rezervu chodu až 72 hodin. Mezi klíčové parametry hodinek patří:

  • Vodotěsnost: Do 30 barů (300 metrů).
  • Luneta: Jednosměrně otočná s keramickou vložkou v pěti barvách a kapslí Super-LumiNova pro optimální viditelnost.
  • Náramky: Klasické ocelové s H-články nebo nově představený milánský tah z vysoce kvalitní oceli.

Ambasadorem této generace se stal herec Henry Cavill. Kampaň natočená na dramatických březích Tenerife navíc zachycuje podstatu řady, tedy schopnost plynule přecházet mezi světem náročných dobrodružství a společenskou elegancí. Nová řada je k dispozici od 55 700 Kč, v prodeji ale pořád zůstává i ta předchozí.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.