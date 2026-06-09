Zkratky v iOS 27 zvládne vytvořit umělá inteligence. Stačí popsat, co chcete

Apple na WWDC 2026 představil další novinku, která má výrazně zpřístupnit jednu z nejvýkonnějších funkcí iPhonu běžným uživatelům. Aplikace Zkratky totiž v iOS 27 nově využije Apple Intelligence, díky čemuž bude možné vytvářet automatizace pouhým popisem v přirozeném jazyce.
Doposud bylo vytváření složitějších zkratek doménou zkušenějších uživatelů. Každou akci bylo potřeba ručně přidávat do workflow, nastavovat podmínky a propojovat jednotlivé kroky. Přestože Zkratky patřily mezi nejmocnější součásti iOS, mnoho lidí je kvůli jejich složitosti vůbec nevyužívalo.
S iOS 27 se to mění. Uživatel jednoduše napíše, co od automatizace očekává, a Apple Intelligence vše sestaví za něj. Není tedy potřeba znát logiku aplikace ani jednotlivé systémové akce.
Apple během prezentace ukázal praktický příklad. Stačí zadat požadavek, aby iPhone po odchodu z domova automaticky odeslal vybranému kontaktu předpokládaný čas příjezdu. Systém sám rozpozná, kdy uživatel opustí domovskou lokaci, vypočítá aktuální odhad příjezdu a zprávu odešle bez jakéhokoliv dalšího nastavování.
Novinka dobře zapadá do širší strategie Applu, který se snaží využívat Apple Intelligence především pro zjednodušení každodenních úkonů. Místo vytváření složitých příkazů nebo hledání správných nastavení bude stále častěji stačit jednoduše napsat nebo říct, co chcete udělat, a systém vše potřebné připraví na pozadí automaticky.
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Právě Zkratky by tak díky iOS 27 mohly získat úplně novou skupinu uživatelů. Funkce, která byla dosud často vnímána jako nástroj pro technologické nadšence, se totiž mění v asistenta, kterému stačí zadat jednoduchý úkol běžnou lidskou řečí.