Jak jsem začal běhat a Apple Watch, AirPods a ChatGPT mi v tom zásadně pomohly

Přestože se celý život snažím více či méně sportovat, s přibývajícím věkem na sobě začínám pozorovat, že to, co mi pro udržení solidní tělesné formy stačilo dřív, už teď stačit přestává. Před rokem se nám navíc narodila první dcerka a já si proto zhruba před čtvrt rokem řekl, že bych se rád dostal opět do co možná nejlepší formy – jednak kvůli sobě, ale samozřejmě i kvůli ní. A protože je má práce dost časově náročná a zároveň se nechci ve chvílích volna připravovat o čas s rodinou, hledal jsem aktivitu, která bude časově dávat smysl, bude mě bavit a zároveň mě dokáže nějakým způsobem do formy dostat. Návrat ke běhu, kterému jsem se věnoval před lety jakožto k doplňkové činnosti k florbalu, který jsem tehdy hrál na poměrně vysoké úrovni, mi tak dával největší smysl. A musím říci, že to tak vnímám i nyní díky tomu, jak jsem jej byl schopný i díky technologiím začlenit do svého života tak, aby dával smysl a bavil mě.
Určitě se nepovažuji za nějakého pecivála, co by jen seděl u počítače, televize a tak podobně. Pravdou však je, že dlouhé klidně i několikahodinové procházky zatím s malou vzhledem k tomu, jak jí to (ne)baví v kočárku a jak má zatím nastavené spánky přes den úplně s manželkou nezvládáme. Přitom jsme na ně byli ještě před narozením malé zvyklí a tvořily podstatnou část naší aktivity. V mém případě si pak jdu ještě 2x týdně zahrát zhruba na 2 hodinky florbal, ale jak všichni stárneme, tempo se logicky zpomaluje a tedy to, co byl člověk schopen energenticky spálit dřív, už tu prostě nespálí – ať už nižší intenzitou, nebo prostě tím, že stárne. Běh mi tak přišel jako ideální vzhledem k tomu, že k němu vlastně člověk nic moc nepotřebuje a časově si jej nastaví přesně dle svých potřeb. V mém případě vybíhám zpravidla v době, kdy manželka uspává malou a já jsem tedy doma v tu chvíli takříkajíc k ničemu.
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Hlavně to musí bavit
Jak se ale po letech k běhu vrátit tak, aby to bylo udržitelné? Samozřejmě je to o vaší vůli, ale i o tom, abyste si aktivitu udělali hezkou a příjemnou, což je pro mě osobně třeba poslech oblíbeného playlistu přes AirPods Pro, se kterými zpravidla běhám. Je sice pravda, že běhat se sluchátky obecně není úplně nejlepší, protože vás může strhnout tempo hudby a zbytečně vás hnát, ale když si jde člověk zaběhat skutečně na pohodu k večeru s cílem trochu se protáhnout a vyčistit si hlavu, je výběr vhodného playlistu skutečně klíčový.
Pokud se pak ptáte, jak mám přehrávání hudby řešené, vše mi běží jednoduše přes Apple Watch, do kterých si stáhnu playlist pro offline přehrávání a mám hotovo. LTE připojení u hodinek nepoužívám, protože chci mít jednoduše v době, kdy běžím, naprostý klid od světa a tudíž jakékoliv rušení zprávami, notifikacemi a tak podobně nepřipadá v úvahu.
Pro měření uběhlé vzdálenosti a další metriky používám obyčejnou aplikaci Cvičení na Apple Watch, která mi ve výsledku i po čtvrt roce naprosto stačí, protože mi změří vše potřebné. Velmi užitečné jsou třeba informace o tepové frekvenci v reálném čase, na jejichž základě můžete své tempo upravit tak, aby bylo například udržitelnější pro delší vzdálenost, lepší pro budování vytrvalosti a tak podobně. Navíc když člověk běhá delší dobu, je pro něj dost motivující, když vidí, že při stejném tempu na kilometr má nižší tepovou frekvenci či že při stejné tepové frekvenci dokáže běžet rychleji.
U Apple Watch se mi pak moc líbí i to, že vám dokáží česky zahlásit uběhnutý kilometr a tempo, které máte nasazené, potažmo i další věci. Nastavit si toho jde opravdu dost včetně hlídání zón tepové frekvence a tak podobně, takže si na své přijde snad každý méně náročný běžec.
Dost se mi líbí i to, jak svižně reagují Apple Watch například na to, že se zastavíte na přechodu a čekáte, než přejedou auta, případně se zastavíte kvůli pauze na vykonání malé potřeby a tak podobně. Minimálně u Series 11, které používám, je rozpoznání zastavení naprosto bleskové s tím, že se v tu chvíli měření automaticky pozastaví a následně spustí ve chvíli, kdy se člověk opět rozeběhne. Jsou to sice drobnosti, ale za mě opravdu velmi příjemné. Totéž v bledě modrém by se pak dalo říci třeba i o adaptivním ekvalizéru u AirPods, který vám je schopen zesilovat hudbu na základě dění ve vašem okolí. Když tedy třeba běžím kolem rušnější silnice, hudba se mi automaticky zesílí tak, aby mě okolí nerušilo. Jakmile se pak dostanu na místo, kde je ticho, hudba se mi zeslabí.
ChatGPT jako můj AI kouč
Kromě Apple Watch a AirPods Pro zapojuji do svých běžeckých tréninků docela dost i ChatGPT, se kterým konzultuji jak jednotlivé běhy, tak případně i stravu před a po běhu, zdravotní obtíže a tak podobně. Samozřejmě se mi totiž nějaké ty bolístky nevyhnuly, ale vzhledem k tomu, že šlo doposud o drobnosti, zaměřil jsem se spíš na to, jak jim předcházet než jak je rychle vyléčit. Ve výsledku jsem tak zařadil k běhu a florbalu ještě lehký silový trénink zaměřený zejména na kolena a kotníky, které je třeba zpevnit.
Co se pak týče konzultací ohledně běhu, od umělé inteligence se snažím vždy zjistit co nejkomplexnější pohled – tedy jak klady, tak zápory daného výběhu. To dělám jednoduše tak, že z aplikace Kondice udělám pár screenshotů dat, která Apple Watch nasbíraly z daného běžeckého tréninku, a následně je pošlu do ChatuGPT na zhodnocení. Ten mi následně řekne, co v nich vidí jako pozitivum a co se naopak zdá jako negativum s ohledem na dřívější tréninky. Na začátku mě tak například často upozorňoval na zbytečně rychlé tempo, které se odráželo na vysoké tepové frekvenci a celkově rychlém úbytku energie. Po problémech s kolenem a kotníkem jsme zase konzultovali, jaké tratě běhat a na základě výškového profilu tras, které mám v okolí naběhané, jsme vybrali nejlepší úseky a naopak úseky, kde se vyplatí raději jít než běžet.
Samozřejmě vím, je se jedná „jen“ o umělou inteligenci, která může dělat chyby a zároveň o zhodnocení něčeho, co bych si byl schopný vyhodnotit sám, kdybych si například chtěl na internetu dohledat odborné články o běhání a tak podobně. Mě však využití ChatuGPT coby AI běžeckého kouče docela vyhovuje a hlavně mi bohatě stačí. A když navíc vidím, že jeho rady zatím dopadají na úrodnou půdu a mě se forma opravdu zlepšuje, není vlastně důvod cokoliv měnit.
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Ne vše je dokonalé
Abych ale jen nechválil, přijde mi trochu škoda, že jsou Apple Watch skutečně jen fitness trackerem a nikoliv trenérem, který by vám radil, kdy běhat a tak podobně. V aplikaci Kondice si sice můžete zobrazit, jak moc trénujete (jak moc jste nad svým průměrem a tak podobně), ale už vám neřekne, že byste měli brzdit, abyste se nezranili a tak podobně. Stejně tak mi přijde škoda třeba to, že když člověk běhá stejné či podobné trasy a Apple Watch je logicky díky GPS zaznamenávají, nejsou vám schopné říci třeba to, že jste byl na určitém úseku rychlejší než včera a tak podobně, aby měl člověk lepší přehled o svém zlepšení.
Co se pak týče praktických věcí, psát zde o kvalitních botách a oblečení asi nemá moc smysl, protože je to tak nějak jasné. Na závěr tak snad jen poradím, že i na výběru vhodného řemínku pro Apple Watch dost záleží skrz to, abyste po běhu například neměli ekzémy z potu na zápěstí a tak podobně. Mě se nejvíce osvědčil klasický silikonový Nike řemínek, který je díky otvorům příjemně odvětrávaný a díky použitému materiálu jej lze snadno očistit. Já to dělám jednoduše tak, že jdu s hodinkami po běhu do sprchy, ve které si je pod tekoucí vodou sundám, řemínek namydlím sprchovým gelem, pořádně propláchnu a je hotovo. Jednoduché, leč účinné.
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Cíl je jasný
A jaké mi tohle všechno vlastně přináší výsledky? Upřímně řečeno bych řekl, že opravdu dobré. Protože jsem měl nějaký ten sportovní základ a tedy jsem nezačínal od nuly, začínal jsem na průměrném tempu zhruba 7:00/km při zhruba 6km dlouhých výbězích. Teď jsem na tom zhruba o minutu na kilometr lépe a to navíc se zhruba o 10 až 15 nižší tepovou frekvencí. Navíc už jsme schopný držet celou dobu jednotné tempo, s čímž jsem měl též ze začátku problém a zároveň jsem si schopen díky sledování tempa a tepu na Apple Watch rozvrhnout síly tak, abych dokázal běh zvládnout v pohodě. Ruku v ruce s lepšími běžeckými časy pak jde i má hmotnost, která klesla zhruba o 6 kg, což sice nebyl úplně hlavní cíl, nicméně rozhodně to potěší. A cíl? Ten je jasný. Zaběhnout příští rok v květnu místní 12km závod s časem ideálně pod jednu hodinu a proběhnout cílem s dcerkou za ruku. Tak snad se to povede.