Apple Watch a miminko: Jak mé ženě usnadňují každý den s malou dcerkou

Když se člověku narodí dítě, velmi rychle zjistí, že spousta věcí začne fungovat úplně jinak než dřív. Najednou už nejde jen o to, co chcete dělat vy, ale hlavně o to, co zrovna potřebuje malý člověk, který vám ze dne na den překope prakticky celý život. U nás je tímto malým člověkem devítiměsíční dcerka, která logicky vyžaduje spoustu péče, pozornosti a plánování. A právě v tomhle novém každodenním režimu se ukázalo, že Apple Watch nejsou jen chytré hodinky na notifikace, sport nebo placení, ale překvapivě užitečný pomocník pro rodiče.
Moje žena už také propadla kouzlu Apple produktů, takže si technologiemi život usnadňuje docela přirozeně. A Apple Watch u ní začaly dávat ještě větší smysl právě po narození malé. Nejde přitom o žádné složité funkce, ale spíš o drobnosti, které v součtu dokáží udělat den o poznání přehlednější.
Jednou z nejčastěji používaných funkcí je měření aktivity při procházkách. Malá totiž často usíná venku v nosítku či , takže scénář je jednoduchý. Žena vyjde z domu, zapne na hodinkách aktivitu a jde. Jakmile malá usne, stačí se podívat na čas a hned ví, kdy spánek začal. Po probuzení se zase podívá znovu a má poměrně přesný přehled o tom, jak dlouho dcerka spala. U miminka, u kterého je potřeba hlídat bdělá okna, je tohle překvapivě praktická věc. Bez hodinek na ruce by člověk velmi rychle ztratil přehled, kdy se dítě probudilo a kdy jej zase začít pomalu chystat ke spánku. A vzhledem k tomu, že si při zapnuté aktivitě stačí pamatovat vlastně jen to, kdy malá usnula a následně daný čas odečíst od času probuzení, jde opravdu o jednoduchou záležitost.
S procházkami souvisí i klasické uzavírání kroužků. Na první pohled jde drobnost, ve skutečnosti je to ale docela příjemná motivace. Když člověk tráví velkou část dne péčí o dítě, snadno má pocit, že vlastně nic „neudělal“, i když je večer naprosto vyřízený. Apple Watch ale ukážou, kolik toho za den nachodil, kolik spálil kalorií a jak aktivní vlastně byl. A když se večer kroužky zavřou, je to takové malé potvrzení toho, že i obyčejný den s kočárkem může být fyzicky docela slušný výkon.
Velkou roli hraje i měření spánku. Ne snad proto, že by Apple Watch dokázaly rodičům malého dítěte zázračně zajistit osm hodin nepřerušovaného odpočinku, to bohužel neumí ani Apple. Pomáhají ale aspoň s přehledem. Když se malá v noci vzbudí, žena se jen podívá na hodinky a ví, kolik je hodin, jak dlouho spala od posledního probuzení nebo jak dlouho trvá krmení. Analýza spánku v aplikaci Zdraví pak dává alespoň hrubou představu o tom, jak noc vypadala. Samozřejmě ne vždy sedí dokonale. Někdy hodinky ukážou skvělý spánek, ale realita pocitově tak skvělá není, zvlášť když chybí hluboký spánek. A někdy zase nezachytí úplně přesně bdění, protože tělo si po měsících nočního vstávání jede v jakémsi automatickém polospánku.
Hodně se hodí i notifikace a Připomínky. Telefon člověk při péči o dítě nemá pořád v ruce, ale hodinky ano. Když se žena domlouvá s kamarádkou na procházce, stačí jí přečíst zprávu na zápěstí a hned ví, jak se zařídit. Stejně tak si čím dál častěji zapisuje drobné připomínky, co koupit, co vyřídit nebo na co nezapomenout. Když pak zrovna vyrazí ven, hodinky cinknou a připomenou přesně to, co by jinak mezi krmením, uspáváním a přebalováním velmi snadno zapadlo.
Do celého Apple ekosystému pak krásně zapadá i iPhone. Do Poznámek si žena zapisuje různé milníky malé, ať už jde o lezení, sezení, první zoubky, tleskání nebo jiné nové dovednosti. Fotky a sdílená alba jsou zase asi nejlepší nástroj pro sdílení fotek a videí s rodinou, protože každý chce vidět, co je nového, a posílat všechno ručně přes zprávy by bylo dost otravné.
Další drobností, která se v běžném provozu ukázala jako překvapivě praktická, je ovládání chytré domácnosti přes Apple Domácnost. Když má člověk v náručí miminko, tlačí kočárek, chystá krmení nebo se snaží večer potichu fungovat tak, aby dítě nevzbudil, každé zbytečné sahání po telefonu je navíc. Žena tak přes Apple Watch občas zapíná lampičku, zhasíná světlo v kuchyni, spouští či naopak vypíná robotický vysavač nebo rychle upraví to, co je zrovna potřeba. Není to funkce, která by sama o sobě změnila život, ale přesně zapadá do kategorie malých pohodlností, které začnete naplno oceňovat až ve chvíli, kdy máte plné ruce práce.
A pak je tu ještě jedna úplně obyčejná věc. Apple Watch jsou prostě hodinky. Možná to zní banálně, ale u miminka je přehled o čase naprosto zásadní. Kdy se probudilo, kdy má jíst, kdy už je vzhůru moc dlouho, kdy je čas vyrazit ven, kdy začít uspávat. Právě v těchto chvílích je možnost jen zvednout zápěstí a hned vědět, na čem jste, k nezaplacení.
Apple Watch tedy v našem případě nejsou žádnou technologickou hračkou navíc. Jsou to malé nenápadné zařízení, které mé ženě každý den pomáhá držet si přehled v režimu, který je krásný, ale zároveň dost náročný. A možná právě v tom je jejich největší síla. Ne v jedné převratné funkci, ale v desítkách drobností, které ve správnou chvíli ušetří pár vteřin, trochu přemýšlení nebo jeden zbytečný pohyb pro telefon.