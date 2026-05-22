Začíná školní počítačová revoluce? Tato škola mění 30 tisíc Windows PC a Chromebooků za MacBooky Neo a další

Americké školství možná čeká výrazná změna v přístupu k technologiím. Kansas City Public Schools totiž oznámily, že kompletně přechází na zařízení od Applu a ve školách postupně nahradí více než 30 tisíc počítačů s Windows a Chromebooků.
Apple tuto informaci poprvé zmínil během finančního hovoru za druhé čtvrtletí roku 2026. Finanční ředitel společnosti Kevan Parekh tehdy uvedl, že Kansas City Public Schools přechází u středoškolských studentů z notebooků s Windows a Chromebooků na MacBook Neo a dokončuje transformaci na školský obvod postavený kompletně na Apple ekosystému.
Nyní samotné školy zveřejnily podrobnosti celé modernizace. Podle oficiálního vyjádření mají být dosavadní zařízení nahrazena „bezpečnějšími, odolnějšími a spolehlivějšími“ produkty Applu. Školský obvod zároveň oznámil, že už pořídil více než 4500 notebooků MacBook Neo pro studenty od osmých tříd výše. Mladší studenti budou využívat stávající iPady a MacBooky Air.
Celý projekt je součástí širší investice do technologií, které mají odpovídat současným potřebám výuky i budoucím požadavkům škol. Technologický ředitel školského obvodu Scott Jones uvedl, že studenti jsou díky novému vybavení na své školy hrdí a zařízení využívají napříč výukou i kreativními aktivitami.
Zajímavé je, že ještě před několika lety byly Chromebooky ve vzdělávání považovány za téměř ideální řešení především kvůli nízké ceně a jednoduché správě. V poslední době se však stále více řeší i dlouhodobá životnost zařízení, bezpečnost systému nebo výkon při náročnější práci. Školy dnes běžně využívají střih videa, grafické aplikace, programování nebo nástroje založené na umělé inteligenci, což klade na hardware výrazně vyšší nároky než dříve.
Celé oznámení zároveň přichází v době, kdy Apple podle dostupných informací čelí velmi vysoké poptávce po novém MacBooku Neo. Po uvedení zařízení na trh se začaly prodlužovat dodací lhůty a společnost měla podle zákulisních informací navýšit objednávky čipů A18 Pro u společnosti TSMC. Generální ředitel Applu Tim Cook během finančního hovoru přiznal, že firma tak vysoký zájem původně neočekávala.
Podle dřívějších odhadů chtěl Apple původně dodat přibližně šest milionů kusů MacBooku Neo. Aktuálně se však mluví až o deseti milionech zařízení. Právě oblast školství a vzdělávání může být jedním z důvodů, proč poptávka po tomto modelu roste rychleji, než Apple předpokládal.