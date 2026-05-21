Máte v iPhone iOS 26.5? Apple právě udělal důležitý krok

Apple minulý týden vypustil mezi uživatele iOS 26.5 a jak už to u něj bývá, po několika dnech přichází další očekávaný krok. Kalifornský gigant totiž přestal před pár hodinami podepisovat předchozí verzi systému iOS 26.4.2, což v praxi znamená jediné. Pokud jste už na iOS 26.5 aktualizovali, cesta zpět na starší verzi je pro vás od této chvíle uzavřená.
Nejde přitom o nic neobvyklého. Apple podobný postup praktikuje dlouhodobě a po vydání nové aktualizace obvykle nechává uživatelům krátké okno, během kterého je možné se v případě problémů vrátit na předchozí sestavení systému. Jakmile se ale ukáže, že nová verze nepřináší žádné zásadní potíže, podepisování staršího systému ukončí. Přesně to se nyní stalo u iOS 26.4.2.
Pro běžného uživatele to znamená hlavně to, že iPhone už při pokusu o obnovu nebo downgrade starší systém jednoduše nepřijme. Apple tímto způsobem drží uživatele na novějších verzích iOS, které obvykle obsahují nejen opravy chyb, ale také bezpečnostní záplaty. Z pohledu firmy tak jde o logický krok, byť část uživatelů, zejména těch pokročilejších, jej tradičně nenese úplně nadšeně.
Dobrou zprávou nicméně je, že iOS 26.5 podle dosavadních ohlasů nepůsobí jako problémová aktualizace. Naopak se zdá, že jde o poměrně stabilní vydání, což ostatně v této fázi softwarového roku nebývá překvapivé. Apple už má hlavní část vývoje iOS 26 za sebou a pozornost se pomalu přesouvá k iOS 27, který bude představen už za pár týdnů na WWDC 2026.
Pokud Apple nechystá ještě nějakou menší opravnou aktualizaci ve stylu iOS 26.5.1, je dost možné, že se do červnové konference žádného dalšího veřejného updatu nedočkáme. Právě na WWDC by pak měla odstartovat éra iOS 27, nejprve samozřejmě v betaverzi pro vývojáře. Vedle ní se pravděpodobně objeví i testovací iOS 26.6, který poslouží jako další menší aktualizace pro uživatele, kteří nebudou chtít hned skákat do nové generace systému. Pro většinu majitelů iPhonů tedy není důvod k panice. Pokud vám iOS 26.5 funguje bez potíží, není potřeba nic řešit. Jen je dobré vědět, že návrat na iOS 26.4.2 už Apple definitivně odstřihl.