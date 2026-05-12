Neodkládejte aktualizaci vašeho iPhone! iOS 26.5 opravuje přes 50 chyb

J. Jiří Filip
Včera večer vypustil Apple první pohled nenápadné aktualizace, které však ve skutečnosti obsahují docela zásadní věci. iOS 26.5 a iPadOS 26.5 totiž podle Applu opravují více než 50 bezpečnostních chyb, což se rozhodně nevyplatí ignorovat.

Desítky chyb napříč systémem

Apple ve svém bezpečnostním přehledu zveřejněném na vývojářském webu zmiňuje celou řadu problémů od chyb při práci s obrázky přes slabiny v jádru systému až po nedostatky ve funkcích jako Zkratky, Spotlight nebo práce se screenshoty. Zvláštní kapitolou je pak WebKit, tedy jádro prohlížeče Safari, kde Apple opravil zhruba deset zranitelností. Ty mohly vést třeba k úniku citlivých dat nebo pádům aplikací.

Dobrá zpráva je, že Apple zatím neeviduje, že by některá z těchto chyb byla aktivně zneužívána. To ale neznamená, že by šlo o něco, co můžete v klidu odložit. Právě zveřejnění detailů o chybách totiž často otevírá dveře útočníkům, kteří začnou hledat způsoby, jak je využít na neaktualizovaných zařízeních.

Aktualizace se týká i starších zařízení

Apple navíc nezapomněl ani na starší systémy. Vedle nejnovější verze vydal i aktualizace jako iOS 18.7.9, iOS 16.7.16nebo iOS 15.8.8, které řeší podobné bezpečnostní problémy. Na Macu je situace ještě výraznější. macOS Tahoe 26.5 má podle dostupných informací opravit téměř 70 zranitelností. A pokud novější systém nemáte, Apple vydal i macOS Sonoma 14.8.7 nebo macOS Sequoia 15.7.7.

Jestli jste aktualizaci odkládali, tady už moc prostoru pro váhání není. Nejde o nové funkce ani designové změny, ale o základní bezpečnost vašeho zařízení. Zatím se navíc zdá, že updaty žádné negativní projevy na Apple zařízení nepřináší – respektive my v redakci jsme zatím na nic nenarazili a ani na diskuzních fórech na internetu se stížnosti neobjevují. 

