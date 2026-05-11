Vzorná podpora v praxi: Apple vydal aktualizace pro staré iPhony, iPady či Macy

J. Jiří Filip
Vedle hlavní vlny aktualizací v čele s iOS 26.5 Apple nenápadně udělal ještě jednu důležitou věc. Vydal totiž nové updaty i pro starší verze systémů, které běží na starších iPhonech, iPadech a Macích. A právě tyhle aktualizace často zůstávají trochu ve stínu, i když pro spoustu uživatelů mají možná ještě větší význam.

Konkrétně dorazily nové verze pro několik starších generací iOS a iPadOS. Mezi nimi třeba iOS 18.7.9, iOS 16.7.16 nebo iOS 15.8.8. Podobná situace je i u iPadů, kde Apple vydal například iPadOS 17.7.11 nebo iPadOS 15.8.8. Na Macu se pak dočkaly starší systémy jako macOS Sonoma 14.8.7 a macOS Sequoia 15.7.7.

Hlavně o bezpečnosti

Apple sice tradičně neodhaluje všechny detaily, ale je víceméně jasné, že hlavní roli hrají bezpečnostní opravy. Typicky jde o záplaty zranitelností, které by mohly být zneužitelné. Například u jedné z aktualizací Apple přímo zmiňuje opravu související s notifikacemi, která už dříve dorazila i do novějších verzí systému.

Pokud tedy jedete na starším systému, toto jsou aktualizace aktualizace, které byste neměli odkládat. Nejde o nové funkce ani design, ale o něco mnohem důležitějšího – bezpečnost. Apple tím zároveň ukazuje, že na starší zařízení úplně nezapomíná. A i když už pro ně nepřináší velké novinky, alespoň se snaží udržet je v bezpečí co nejdéle.

