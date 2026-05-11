Lego „upravilo“ kvůli 100. narozeninám Davida Attenborougha věkové omezení svých stavebnic

Když se řekne Lego, většina lidí si vybaví barevné kostičky a na krabici nenápadný detail, který ale čas od času pobaví. Řeč je konkrétně o věkovém rozmezí uváděném na krabicích, které tradičně končí na čísle 99. Právě zde však vznikl v posledních dnech milý problém. Britský přírodovědec sir David Attenborough, který se zálibou v LEGO netají, totiž oslavil 8. května své 100. narozeniny. A internet si samozřejmě okamžitě všiml toho, že podle oficiálního značení by si už vlastně s Legem hrát neměl.
Celá situace se rychle začala šířit po sociálních sítích a dorazila až k samotnému Legu. A to zareagovalo přesně tak, jak byste od něj možná čekali – tedy s nadhledem. Ve svém příspěvku popřálo Attenboroughovi k narozeninám a zároveň přihodilo drobnou, ale o to milejší úpravu. Na upravené krabici se totiž nově objevilo věkové rozmezí 4–100+, doplněné vzkazem, že je „aktualizované právě pro něj“. Jinými slovy, problém elegantně vyřešen.
Reakce na internetu na sebe samozřejmě nenechaly dlouho čekat. Komentáře zaplavily pochvaly na adresu marketingového týmu i samotného gesta. Lidé oceňovali hlavně jednoduchost a nápad, který působí přirozeně a vlastně přesně zapadá do filozofie značky. A není divu. V době, kdy se firmy často snaží o komplikované kampaně, někdy stačí opravdu málo.
Ikona, která baví už desítky let
David Attenborough patří mezi nejznámější osobnosti spojené s přírodou a dokumentární tvorbou. Narodil se v roce 1926 a za sebou má více než 70 let práce v televizi. Jeho série jako Planet Earth nebo Blue Planet znají diváci po celém světě.
I proto nepřekvapí, že se k jeho kulatému jubileu přidala celá řada dalších poct. Lego si ale ukouslo jeden z momentů, které si lidé budou pamatovat možná víc než velká gesta a vlastně tím zároveň připomnělo jednu docela jednoduchou věc. Na hraní totiž žádný skutečný věkový limit neexistuje.