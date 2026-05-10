Naučte se na iPhone vytvářet rychlou poznámku přímo z právě otevřeného obsahu!

Jsou situace, kdy narazíte na něco zajímavého a chcete si to uložit hned, bez přepínání mezi aplikacemi a zbytečného kopírování. iPhone tohle řeší poměrně elegantně. Dokáže vytvořit poznámku rovnou z toho, co máte právě otevřené, a automaticky k ní připojit odkaz, fotku nebo jiný obsah.
Princip je jednoduchý. Ať už jste v Safari, sledujete video nebo si prohlížíte fotku, stačí klepnout na ikonku sdílení. V nabídce, která se zobrazí, sjeďte níž, dokud nenarazíte na možnost Přidat do rychlé poznámky. Po klepnutí se otevře malé okno poznámky, kde už uvidíte přiložený obsah. U webu to bude odkaz, u fotky samotný snímek, u videa zase přímý odkaz na přehrávání.
Výhoda je v tom, že si k tomu můžete rovnou něco dopsat. Krátkou poznámku, myšlenku, důvod, proč jste si danou věc uložili. Ve chvíli, kdy se k tomu vrátíte později, dává to mnohem větší smysl než jen holý odkaz bez kontextu. Po uložení se všechno automaticky zařadí do aplikace Poznámky, kde to najdete mezi ostatními záznamy.
Tohle řešení je výrazně rychlejší než klasický postup, kdy něco kopírujete, otevíráte novou poznámku a obsah do ní ručně vkládáte. Navíc máte jistotu, že se uloží přesně to, na co jste se dívali. Hodí se to při procházení webu, plánování, inspiraci i běžném ukládání drobností, ke kterým se chcete vrátit později.