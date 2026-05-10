Nativní Apple Počasí toho nabízí víc, než si možná myslíte. Znali jste tyto tipy?

A. Amaya Tomanová
Počasí na displeji v Klidovém režimu

Pokud iPhone v noci nabíjíte naležato a používáte Klidový režim, můžete si na displej přidat widget Počasí. Ten zobrazí aktuální podmínky, současnou teplotu i denní maximum a minimum. Po probuzení tak máte okamžitě přehled o tom, jaké počasí vás čeká a zda je vhodné počítat s deštěm nebo chladnějším ránem.

Zobrazení počasí z předchozích dnů

Aplikace Počasí nově nabízí i pohled do minulosti. U vybraného města lze zobrazit data z předchozích dnů a zjistit, jaké byly teploty, srážky nebo síla větru. Hodí se to například ve chvíli, kdy chcete porovnat dnešní situaci s včerejškem nebo si ověřit, jaké počasí panovalo během minulého víkendu.

Podrobnější desetidenní předpověď

Sekce s desetidenním výhledem dnes obsahuje výrazně více informací než dříve. Kromě očekávaných teplot ukazuje také pravděpodobnost srážek a průběžný vývoj počasí v dalších dnech. Díky tomu je plánování cest, výletů nebo víkendových aktivit mnohem jednodušší než při pohledu na základní ikonku slunce či deště.

Srovnání dneška se včerejškem

Praktickou součástí aplikace je i denní srovnání, které upozorní, zda bude dnešní den teplejší, chladnější, větrnější nebo deštivější než ten předchozí. Informace je podaná přehledně a bez nutnosti studovat jednotlivé hodnoty. Během několika sekund tak získáte jasnou představu o tom, jak se počasí mění.

Fáze Měsíce a další astronomické údaje

Apple do aplikace přidal také detailní přehled Měsíce. Nechybí aktuální fáze, procento osvětlení, časy východu a západu ani informace o tom, kdy nastane další úplněk. Po otevření detailu se zobrazí i časová osa s vývojem fází v minulých a následujících dnech.

