Tajné dokumenty o UFO jsou venku! Pentagon spustil nový web plný odhalení

Pentagon udělal krok, o kterém se roky jen mluvilo. Spustil nový web, na kterém začíná postupně zveřejňovat dokumenty týkající se UFO, respektive dnes častěji označovaných neidentifikovaných vzdušných jevů. A hned první várka není vůbec malá.
Hned na úvod se na web dostalo 162 dokumentů, které pokrývají období od 40. let minulého století až po současnost. Nejde přitom jen o nějaké obecné shrnutí. K dispozici jsou například materiály FBI, staré diplomatické depeše nebo přepisy NASA z pilotovaných vesmírných misí.
Pentagon k tomu přistupuje poměrně přímočaře. Podle něj si má veřejnost z odtajněných dokumentů udělat vlastní obrázek. Jinými slovy, žádná jednoznačná odpověď na otázku, co přesně lidé na obloze pozorují, zatím nepřichází.
Retro web a staré záhady
Zajímavý je i samotný web, který dokumenty shromažďuje. Podle prvních ohlasů působí trochu jako návrat v čase. Černobílé snímky, typografie připomínající psací stroj a celkově atmosféra, která spíš než moderní portál evokuje archiv z dob studené války. O to víc vynikají samotné příběhy, které se v dokumentech objevují.
Jedním z nich je například výpověď osoby označené jako pilot dronu, kterou zaznamenala FBI. Ten měl v září 2023 pozorovat na obloze zvláštní lineární objekt se silným světlem, ve kterém byly viditelné jednotlivé pásy. Objekt se podle výpovědi objevil jen na několik sekund a pak zmizel.
Další zajímavostí je fotografie NASA z mise Apollo 17 z roku 1972. Ta zachycuje tři body uspořádané do trojúhelníku. Pentagon k ní uvádí, že na její interpretaci nepanuje shoda, ale novější analýza naznačuje, že by mohlo jít o fyzický objekt.
Transparentnost místo spekulací?
Zveřejnění dokumentů zapadá do širší snahy o větší otevřenost. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa dlouhodobě deklaruje, že chce podobná témata více zpřístupnit veřejnosti, aby si lidé mohli udělat vlastní názor. Ministr obrany Pete Hegseth k tomu dodal, že právě tyto materiály dlouhodobě živily spekulace, a proto dává smysl je konečně ukázat bez větších filtrů.
Je ale fér říct, že ani tentokrát žádné zásadní potvrzení mimozemského života nepřichází. Už dřívější zpráva z roku 2024, kterou připravil speciální úřad zřízený Kongresem, sice popisovala stovky nových incidentů, ale žádný z nich nepřinesl důkaz o mimozemské technologii. Pentagon tak sice otevírá dveře do světa, který byl dlouho zahalený tajemstvím, ale na definitivní odpovědi si zřejmě ještě nějakou dobu počkáme.