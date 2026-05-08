TOP novinky, které dorazily tento týden na Netflix

J. Jan Vajdák
I v tomto týdnu Netflix přidal několik novinek, které stojí za vaši pozornost. Pojďme se na ně podívat.

USA 94: Návrat Brazílie na vrchol

Dokument, který prostřednictvím rozhovorů a dosud nezveřejněných záběrů od samotných fotbalistů mapuje cestu brazilské reprezentace na mistrovství světa v roce 1994. Jakožto milovníka fotbalu je toto pro mě naprostou povinností.

Krev mého srdce

Kvůli její vzácné krevní skupině jí jdou po krku a na scénu se navíc vrátí starý nepřítel. Ona proto vyrazí do boje za svoji budoucnost po boku svého milovaného zabijáka.

Muž v ohni

Veterána ze speciálních jednotek pronásledují vzpomínky i nepřátelé, a tak se pustí do boje za záchranu dospívající dívky v nemilosrdných ulicích Ria de Janeira.

Mám si vzít vraha?

Dokumentární seriál, ve kterém korunní svědkyně popisuje, jak žila se snoubencem obviněným vraždy a přitom proti němu shromažďovala důkazy.

Tíha slávy

V boxerské aréně na malém městě vyšetřují dva bratři šokující vraždu. Na scénu se přitom vrátí jejich otec a slavný trenér v jedné osobě, se kterým moc nevycházejí.

