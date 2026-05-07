Revoluce ve výdrži je na dosah! iPhone 20 dorazí s extrémně velkou baterií

Apple chystá podle všeho na příští rok s celou produktovou kategorií iPhone další zásadní krok vpřed. Podle spousty uniklých informací má totiž plánovat zásadní přepracování svého telefonu, které má spočívat zejména v nasazení pokročilého displeje se zakřivením po stranách, haptických tlačítkách po bocích či částečném nebo v ideálním případě úplném skrytí Dynamic Islandu pod displej. Jak se však zdá, novinka nemá zaujmout „jen“ zvenčí, ale i zevnitř. Podle nového úniku informací, se kterým přišel leaker Instant Digital, má totiž Apple v rukávu velkou zbraň i do útrob telefonu.
Konkrétně se v souvislosti s iPhone pro rok 2027 hovoří nejen o 2nm čipu, který by měl být mimořádně úsporný, či nové generace 5G modemu taktéž s mimořádnou energetickou účinnosti, ale nově i o obří 6000mAh baterii, která by měla zcela určitě zásadní podíl na skvělé výdrži tohoto modelu. V kombinaci s úspornými komponenty a skvělou optimalizací iOS, je tak dost možná na spadnutí malá revoluce v mobilní výdrži smartphonů. Ta se sice v posledních letech napříč prakticky celým trhem zlepšuje, nicméně časům dávno minulým a telefonům, které vydržely klidně i více než týden nabité, se stále smartphony nepřibližují. Týdenní výdrž nelze samozřejmě očekávat ani od iPhone 20, nicméně pohodlné 2 dny by hypoteticky dorazit mohly.
Jen pro představu, největší baterií, kterou Apple v současnosti v iPhone používá, je 5088 mAh akumulátor nasazení v iPhone 17 Pro Max ve verzi bez fyzické SIM karty. Ve výsledku se tak bavíme o nárůstu kolem 1000 mAh, což je pořádná nálož navíc, která by se na výdrži zařízení zcela určitě zásadně projevila. Je sice pravda, že ruku v ruce s větší baterií dorazí i větší zobrazovací plocha displeje a zároveň zatím úplně nevíme, v jakém rozměru novinka dorazí, i tak by ale měl být nárůst kapacity baterie natolik markantní, že bychom to na výdrži měli pocítit. Snad se tedy velká očekávání naplní a iPhone 20 zboří pomyslné hranice i v tomto směru.