Zavřít reklamu

Revoluce ve výdrži je na dosah! iPhone 20 dorazí s extrémně velkou baterií

Vše o Apple
J. Jiří Filip
0

Apple chystá podle všeho na příští rok s celou produktovou kategorií iPhone další zásadní krok vpřed. Podle spousty uniklých informací má totiž plánovat zásadní přepracování svého telefonu, které má spočívat zejména v nasazení pokročilého displeje se zakřivením po stranách, haptických tlačítkách po bocích či částečném nebo v ideálním případě úplném skrytí Dynamic Islandu pod displej. Jak se však zdá, novinka nemá zaujmout „jen“ zvenčí, ale i zevnitř. Podle nového úniku informací, se kterým přišel leaker Instant Digital, má totiž Apple v rukávu velkou zbraň i do útrob telefonu.

Mohlo by vás zajímat

Konkrétně se v souvislosti s iPhone pro rok 2027 hovoří nejen o 2nm čipu, který by měl být mimořádně úsporný, či nové generace 5G modemu taktéž s mimořádnou energetickou účinnosti, ale nově i o obří 6000mAh baterii, která by měla zcela určitě zásadní podíl na skvělé výdrži tohoto modelu. V kombinaci s úspornými komponenty a skvělou optimalizací iOS, je tak dost možná na spadnutí malá revoluce v mobilní výdrži smartphonů. Ta se sice v posledních letech napříč prakticky celým trhem zlepšuje, nicméně časům dávno minulým a telefonům, které vydržely klidně i více než týden nabité, se stále smartphony nepřibližují. Týdenní výdrž nelze samozřejmě očekávat ani od iPhone 20, nicméně pohodlné 2 dny by hypoteticky dorazit mohly.

curved iphone curved iphone
iPhone 20 iPhone 20
curved iphone curved iphone
iPhone 20 iPhone 20
Vstoupit do galerie

Jen pro představu, největší baterií, kterou Apple v současnosti v iPhone používá, je 5088 mAh akumulátor nasazení v iPhone 17 Pro Max ve verzi bez fyzické SIM karty. Ve výsledku se tak bavíme o nárůstu kolem 1000 mAh, což je pořádná nálož navíc, která by se na výdrži zařízení zcela určitě zásadně projevila. Je sice pravda, že ruku v ruce s větší baterií dorazí i větší zobrazovací plocha displeje a zároveň zatím úplně nevíme, v jakém rozměru novinka dorazí, i tak by ale měl být nárůst kapacity baterie natolik markantní, že bychom to na výdrži měli pocítit. Snad se tedy velká očekávání naplní a iPhone 20 zboří pomyslné hranice i v tomto směru.

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.