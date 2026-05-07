Philips Hue rozzáří MS ve fotbale! Světla reagují na góly i karty v reálném čase

Fotbalové léto letos nezačíná jen na hřišti, ale překvapivě i v obýváku. Philips Hue totiž přichází s novou funkcí Sports Live, která se snaží proměnit sledování zápasů v plnohodnotný světelný zážitek. A co je na tom možná nejzajímavější, obejde se úplně bez dodatečného hardwaru, který byl u podobných vychytávek dřív prakticky nutností.
Philips Hue se svou novinkou samozřejmě nepřichází náhodně, ale naopak v ideální čas před letošním FIFA World Cup, které se odehrává od 11. června do 19. července v USA, Kanadě a Mexiku. Pro evropské fanoušky to sice znamená tradiční noční sledování, ale zároveň i ideální příležitost, jak si zápasy zpříjemnit něčím víc než jen obrazem na televizi. A právě tady Sports Live dává smysl možná víc než kdy dřív.
Na rozdíl od klasické synchronizace světel s obrazem, kterou Philips Hue nabízí už delší dobu, jde totiž tentokrát úplně jinou cestou. Místo snímání obrazu z televize se systém napojuje v aplikaci na živá data ze zápasu přes real-time API. Jinými slovy, světla nereagují na to, co vidíte, ale na to, co se skutečně děje na hřišti, což je poměrně zásadní rozdíl.
Jakmile tedy například padne gól, světla v místnosti okamžitě spustí odpovídající efekt. Stejně tak reagují na žluté a červené karty nebo změny skóre. Pokud jeden tým vede, místnost se může zahalit do jeho barev, zatímco při remíze se přepne do neutrálního, teple bílého osvětlení. Mezi těmito klíčovými momenty pak systém pracuje s jemnějšími ambientními změnami, takže obývák „žije“ zápasem prakticky neustále.
Stačí vám aplikace
Velkou výhodou je přitom jednoduchost celého řešení. Nepotřebujete totiž žádný Philips Hue Play HDMI Sync Box ani další mezikrok mezi televizí a zdrojem obrazu. Vše se odehrává přímo v mobilní aplikaci, kde si před začátkem zápasu vyberete konkrétní utkání, nastavíte tým a přiřadíte kompatibilní světla. Super je navíc to, že vše funguje nejen s Hue žárovkami, ale i s produkty WiZ, což její dostupnost výrazně rozšiřuje.
Samozřejmě se řeší i jeden z největších problémů podobných řešení, a tím je zpoždění obrazu. Ať už sledujete zápas přes klasické vysílání nebo stream, latence se může lišit i o několik sekund. S tím ale Philips Hue počítá a v aplikaci nabízí možnost manuálního doladění časování, takže si efekty sladíte přesně podle svého obrazu. Zajímavé je i to, že pokud zápas pozastavíte, světla se zastaví s ním, po opětovném spuštění se pak synchronizují zpět s aktuálním stavem utkání.
Je ale fér dodat, že tu jsou i určité limity. V případě Hue systému stále potřebujete Philips Hue Bridge, zatímco u WiZ si vystačíte s připojením přes Wi-Fi. A co je možná ještě důležitější, Sports Live bude zatím dostupné pouze po dobu mistrovství světa. Po jeho skončení funkce zmizí a Philips zatím neprozradil, co bude dál.
Právě to trochu naznačuje, že jde svým způsobem o test v reálném provozu. Pokud se funkce osvědčí, nabízí se celá řada dalších scénářů. Třeba motorsport, kde by světla mohla reagovat na vlajky nebo změny ve vedení závodu, případně další velké sportovní události by určitě dávaly v kombinaci se světly smysl. Philips Hue ostatně už delší dobu ukazuje, že chce světla dostat z role pasivního doplňku do centra dění.