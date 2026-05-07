iPhone válcuje svět! První tři nejprodávanější telefony světa jsou od Apple

Apple se v prodejích loňské generace iPhone nebývale daří. Podle aktuálních dat společnosti Counterpoint Research se totiž iPhone 17 stal v prvním čtvrtletí roku 2026 vůbec nejprodávanějším smartphonem na světě, a to s podílem 6 % na celkových prodejích. A co je možná ještě zajímavější, Apple si pohlídal rovnou celé podium – hned za základním modelem se umístily iPhone 17 Pro Max a iPhone 17 Pro.
Za úspěchem přitom nestojí žádné jedno velké eso v rukávu, ale spíš chytré doladění detailů. Základní iPhone 17 se totiž výrazně přiblížil Pro modelům, ať už jde o vyšší základní úložiště, lepší fotoaparát nebo 120Hz displej. Jinými slovy, Apple trochu smazal rozdíly mezi modely, což se v kombinaci s agresivní cenou ukázalo jako klíč k úspěchu. Ostatně potvrzují to i čísla – meziročně iPhone 17 rostl dvouciferným tempem v Číně i USA a v Jižní Koreji dokonce prodeje ztrojnásobil.
Fotogalerie
Zajímavý je i pohled na zbytek žebříčku. Ten z velké části ovládly dostupnější modely od Samsungu, konkrétně řada Galaxy A, přičemž nejprodávanějším Androidem se stal Samsung Galaxy A07 4G. Desítku pak uzavírá Redmi A5 od Xiaomi. Celkově se navíc ukazuje jeden zajímavý trend. Nejprodávanější desítka telefonů tvořila plných 25 % všech globálních prodejů, což je historicky nejvyšší koncentrace za první kvartál. Trh se tak čím dál víc soustředí na pár klíčových modelů, které berou většinu pozornosti.