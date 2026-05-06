iPhone 18 se má změnit k nepoznání a radost z toho mít rozhodně nebudete!

Apple se u příští generace základních iPhonů chystá poměrně zásadní změnu strategie, která se vám však zcela určitě příliš líbit nebude. Podle leakera Fixed Focus Digital se totiž iPhone 18 může výrazně přiblížit levnějšímu iPhone 18e, a to nejen cenově, ale i výbavou. Bohužel se tak potvrzují zvěsti z předešlých týdnů, které právě šetření na iPhone 18 též předpovídaly.
Konkrétně Apple údajně plánuje zásadní sdílení komponentů mezi oběma modely, což naznačuje, že rozdíly, na které jsme byli zvyklí, se začnou postupně stírat. Zatímco dnes má standardní model jasně navrch, ať už jde o displej, výkon nebo výdrž, u další generace by to mohlo být úplně jinak. Mluví se dokonce o tom, že některé specifikace iPhonu 18 půjdou dolů, aby se Apple vešel do nákladů. Nelze sice čekat, že by se tak stalo u základních věcí typu displej a tak podobně, ale nepřekvapilo by, kdyby třeba čipy v iPhone 18 a 18e byly zcela totožné, zatímco nyní se liší v počtu grafických jader. Ve výsledku by se tak mohlo klidně stát, že hlavní a víceméně jediná smysluplná odlišnost iPhone 18 od 18e bude druhý zadní fotoaparát a popřípadě Dynamic Island oproti výřezu.
Fotogalerie
Osekáním rozdílů v technických specifikacích však Apple končit nechce. Ve hře je totiž nejspíš i odštěpení představení základního modelu od Pro řady, která přichází standardně na podzim. Základní modely by se nově podle úniků mohly přesunout až na jaro 2027 a představit se zároveň s řadou 18e, zatímco podzim by zůstal vyhrazený pro ty nejvyšší modely v čele s iPhone 18 Pro a nově i ohebným modelem. Apple by tak de facto rozdělil rok na dvě části, kdy podzim bude patřit „vlajkám“ a jaro dostupnějším variantám.
Ve výsledku se ale sluší říci, že rozdělení představení novinek na dvě vlny vlastně dává docela smysl. Pokud totiž Apple skutečně zmenší rozdíly mezi základními modely a zároveň je oddělí od Pro řady i časově, může tím vytvořit jasnější hierarchii produktů a zároveň zajistí pro všechny modely maximální možnou mediální pozornost. O tu totiž musí nyní základní iPhony s Pro modely bojovat, což je trochu škoda. Otázkou ale zůstává, jestli tohle rozhodnutí uživatelé přijmou, nebo budou mít pocit, že standardní iPhone přichází o část své hodnoty.