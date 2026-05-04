Cena iPhone 18 Pro vás potěší

Vypadá to, že Apple letos na podzim zvolí poměrně nečekanou, ale o to víc potěšující cenovou strategii. Zatímco konkurence kvůli dražším komponentům zdražuje, u iPhonů se začíná čím dál víc mluvit o pravém opaku, respektive o zachování současných cen. Že se zdražovat nebude jsme v předešlých týdnech slyšeli už od několika na sobě nezávislých zdrojů, přičemž nyní s touto informací přišel další z nich.
Ani podle analytika Jeffa Pu se Apple nechystá zdražovat, ale naopak pro iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max připravuje takzvané „agresivní nacenění“. To má znamenat zejména to, že by základní modely měly zůstat na stejných cenách jako loni, tedy na 1099 a 1199 dolarech a to v době, kdy ceny pamětí letí nahoru a výrobci Androidů už začali zdražovat.
Podržení cen však ve výsledku ze strany Applu dává dobrý smysl, jelikož tím kalifornský gigant alespoň částečně eliminuje riziko, že by si zákazníci začali víc vybírat levnější alternativy. Naopak může využít situace na trhu a pokusit se ukrojit další podíl na úkor Androidu.
Zajímavý je i způsob, jakým toho chce dosáhnout. Základní konfigurace by zůstaly cenově beze změny, ale zdražení by se mohlo přesunout na vyšší úložiště – tedy přesně tam, kde už dnes Apple tradičně vydělává nejvíc. Na první pohled tedy může jít o dobrou zprávu, ve výsledku ale možná jde jen o trochu chytřejší přerozdělení cen. Do hry navíc vstupuje i nový iPhone Ultra, který má být vůbec nejdražším iPhonem v historii. A právě ten může Applu dát prostor držet ceny „Pro“ modelů při zemi, aniž by si výrazně sahal na marže.
Pokud se tyto informace potvrdí, Apple tím rozehraje poměrně zajímavou partii. V době, kdy ostatní zdražují, může vsadit na stabilitu. A přesně to je něco, co zákazníci v nejisté době slyší velmi rádi.