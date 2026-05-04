Po pěti letech opět rostou prodeje drátových sluchátek, lidé nechtějí nabíjet AirPods

Ještě před pár lety to vypadalo jako uzavřená kapitola. Drátová sluchátka mizela z ulic i z kapes, výrobci je postupně vytlačovali a svět se shodl na tom, že budoucnost patří bezdrátu. Jenže realita roku 2026 ukazuje něco jiného. Nenápadně, bez velkých kampaní a marketingových hesel, se klasická kabelová sluchátka začínají vracet.
Nejde o žádnou nostalgickou vlnu pro pár technologických nadšenců, naopak návrat má celkem racionální důvody. Lidé jsou čím dál víc unavení z toho, že musí řešit další zařízení, které je potřeba nabíjet, párovat a udržovat. Bezdrátová sluchátka jako Apple AirPods Pro nebo Samsung Galaxy Buds sice nabízejí komfort, ale zároveň přinášejí další starost navíc. Stačí, aby se vybila baterie, a hudba končí. U drátových sluchátek nic takového neřešíte. Prostě je zapojíte a fungují.
Právě tahle jednoduchost dnes znovu získává na hodnotě. V době, kdy máme kolem sebe desítky zařízení, která vyžadují pozornost, aktualizace a energii, působí něco tak základního jako kabel téměř osvobozujícím dojmem. Žádné notifikace o nízké baterii, žádné výpadky spojení, žádné hledání pouzdra v batohu. Jen čistý a okamžitý poslech. Velkou roli hraje i cena. Bezdrátová sluchátka se posunula do segmentu, kde není problém zaplatit několik tisíc korun. A když je ztratíte nebo poškodíte, bolí to. Drátová alternativa je v tomhle mnohem přízemnější a pro spoustu lidí dává větší smysl. Ne každý chce investovat do dalšího zařízení, které má omezenou životnost danou baterií.
Zajímavý je i kulturní rozměr celého trendu. Kabelová sluchátka se vracejí společně s estetikou začátku tisíciletí. Móda z éry prvních iPodů je zpět, a s ní i ikonický bílý kabel, který byl kdysi symbolem technologického statusu. Dnes ho znovu vidíme v ulicích, na sociálních sítích i na celebritách. To, co bylo ještě nedávno považováno za zastaralé, se stává stylovým doplňkem.
Nelze ale říct, že by bezdrát mizel. Naopak, většina trhu stále patří jemu a pro mnoho uživatelů je to nejpohodlnější řešení. Produkty jako Sony WF-1000XM5 nebo Bose QuietComfort Earbuds ukazují, kam se technologie posunula a proč jsou tak populární. Jenže vedle toho roste skupina lidí, která si začíná znovu uvědomovat hodnotu jednoduchých věcí. Návrat drátových sluchátek tak není revolucí, ale spíš korekcí. Připomínkou, že ne všechno musí být bezdrátové, chytré a neustále připojené. Někdy stačí vzít zařízení, zapojit ho a mít jistotu, že prostě funguje. A právě tahle jistota dnes začíná být překvapivě vzácná.