Apple testuje nový typ AI. Než odpoví, zkusí hned několik řešení najednou

Když Apple mluví o umělé inteligenci, většinou se řeší funkce pro běžné uživatele. Teď ale firma ukázala něco ze zákulisí, co může v budoucnu zásadně ovlivnit kvalitu odpovědí, které od AI dostáváme. Výzkumníci Applu totiž představili framework s názvem LaDiR, který mění samotný způsob, jakým jazykové modely přemýšlí. A právě to je klíč. Nejde o nový model, ale o to, jak model dochází k výsledku.
Zjednodušeně řečeno, místo jedné lineární úvahy zkouší AI hned několik různých cest paralelně. Každá z nich se postupně zpřesňuje a vyvíjí, dokud systém nevybere tu nejlepší. Je to trochu jako kdybyste při řešení složitého problému zkoušeli více variant najednou a na konci si vybrali tu, která dává největší smysl. Apple tím kombinuje dva přístupy. Takzvaný difuzní model, který pracuje s více možnostmi současně, a klasický autoregresivní přístup, který generuje finální odpověď krok za krokem. Výsledkem je systém, který nejdřív „přemýšlí ve větvích“ a až potom začne formulovat konkrétní odpověď.
Velkou výhodou je, že jednotlivé myšlenkové cesty jsou vedené tak, aby se zbytečně neslévaly do jedné. Jinými slovy, AI je aktivně tlačená k tomu, aby zkoumala různé možnosti a neskončila u první, která ji napadne.
Testy přitom ukazují, že tento přístup funguje. Při matematických úlohách, programování nebo logických hrách dokázal systém generovat přesnější a spolehlivější výsledky než běžné metody. A co je možná ještě zajímavější, lépe si vedl i u složitějších úloh, na které nebyl přímo trénovaný. Zároveň ale nejde o žádné kouzlo, které by fungovalo vždy perfektně. U vysoce specializovaných úloh ho stále dokážou překonat modely navržené přímo na míru konkrétnímu problému. Přesto jde o velmi zajímavý krok směrem k obecně chytřejší AI.
Z mého pohledu je to přesně ten typ inovace, který na první pohled není vidět, ale v praxi může změnit úplně všechno. Pokud totiž AI začne „přemýšlet“ podobně jako člověk, tedy zvažovat více variant najednou, může to výrazně zlepšit nejen přesnost, ale i způsob, jakým s ní komunikujeme. A přesně to je směr, kterým se dnes snaží vydat celý technologický svět.