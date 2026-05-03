Jak bezpečně vyčistit PlayStation 5

Zanesený PlayStation vám o sobě dá dříve či později vědět. Jakmile začne být větrák poněkud hlučnější, je čas na údržbu. Naštěstí Sony navrhlo současnou generaci tak, že základní vyčištění zvládnete doma za pár minut.
Kouzlo sundávacích bočnic
Základem je odpojit všechny kabely a položit si konzoli na čistý stůl. Abyste sundali plastové kryty, chytněte bočnici za zadní horní roh (tam, kde je vyražené logo PlayStation), lehce ji nadzvedněte a silou zatlačte směrem dolů k základně. Poprvé to chce trochu hrubší sílu a zvuk plastového lupnutí vás možná vyděsí, ale přesně takto to má fungovat. To samé zopakujte na druhé straně.
Vysavač místo stlačeného vzduchu
Pod bočnicemi okamžitě uvidíte speciální otvory (takzvané lapače prachu). Tady se mi nejvíce osvědčilo použít klasický domácí vysavač. Ovšem doporučuji jej nastavit na co nejnižší výkon. Rozhodně do těchto míst nefučte stlačený vzduch. Tím byste mohli chuchvalce prachu akorát natlačit hlouběji do pasivního chladiče a nadělt tak víc škody než užitku.
Čištění samotného větráku
Pokud chcete jít do hloubky a vyndat ventilátor, narazíte na drobnou překážku. K uvolnění krycí mřížky budete potřebovat specifický šroubovák Torx T8 Security (hvězdička s dírkou uprostřed). Po uvolnění šroubů opatrně pinzetou odpojte napájecí konektor větráku schovaný pod plastovou krytkou.
Větrák pak můžete celý vytáhnout a vyčistit ho štětečkem nebo stlačeným vzduchem bezpečně mimo konzoli. Na závěr stačí otřít plasty utěrkou z mikrovlákna, bočnice nasadit a zacvaknout zpět. Konzole bude opět tichá jako v den prvního zapnutí.