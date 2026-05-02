Báječné aplikace nejen pro jarní výlety

iPhone
A. Amaya Tomanová
Vlakem na výlet: Když chcete vyrazit bez auta

Cestování vlakem má své kouzlo a stále více lidí mu dává přednost před řízením. Právě pro takové situace vznikla aplikace Vlakem na výlet od Českých drah. Nabízí tipy na místa, kam se lze pohodlně dostat železnicí, a přidává i hotové návrhy výletů. Nechybí doporučení na památky, přírodní zajímavosti, restaurace ani místa vhodná pro děti. Pokud nechcete dlouze plánovat a stačí vám rychlá inspirace na volný den, jde o velmi praktického pomocníka.

Na kole i pěšky: Pro pěší túry i cyklistické víkendy

Milovníci aktivního pohybu ocení aplikaci Na kole i pěšky, která se zaměřuje na trasy po celé republice. Najdete zde varianty pro cyklisty, pěší turisty i rodiny s dětmi. U každé trasy nechybí délka, náročnost, převýšení ani mapový podklad. Výhodou jsou také filtry, díky nimž lze rychle vybrat kratší výlet, náročnější trasu nebo cestu vhodnou pro děti. Nechybí ani body zájmu v okolí a informace o občerstvení.

Ven každý den: Když hledáte místo pro děti

Rodiny často nehledají jen výletní cíl, ale hlavně místo, kde se děti zabaví. Aplikace Ven každý den se zaměřuje na hřiště, parky, kratší procházky a další lokality vhodné pro rodinný program. Velkým přínosem jsou fotografie, zkušenosti ostatních rodičů a hodnocení jednotlivých míst. Díky tomu lze snadno zjistit, zda má lokalita smysl navštívit, nebo raději vybrat jinou variantu.

PeakFinder: Když chcete vědět, co vidíte na obzoru

PeakFinder potěší všechny milovníky rozhleden, hor a panoramatických výhledů. Stačí namířit telefon směrem k horizontu a aplikace zobrazí názvy okolních vrcholů. Funguje pomocí rozšířené reality a velmi užitečný je i offline režim, takže se hodí i do míst bez signálu. Praktickým bonusem je možnost sledovat východy a západy slunce nebo si ukládat oblíbené vrcholy pro další výlety.

Kudy z nudy: Osvědčená klasika pro každého

Mezi nejznámější české výletní aplikace dlouhodobě patří Kudy z nudy. Nabízí rozsáhlou databázi tipů od hradů, zámků a muzeí přes kulturní akce až po méně známá místa, která by jinak snadno zapadla. Silnou stránkou jsou přehledné filtry podle regionu, typu výletu nebo vhodnosti pro děti. Pokud hledáte univerzální zdroj inspirace na celý rok, právě tato aplikace patří mezi nejjistější volby.

