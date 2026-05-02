Apple používá AI Claude při vývoji softwaru. Omylem to odhalila jeho aplikace

Verze 5.13 aplikace Apple Support se nechtěně postarala o menší, ale o to zajímavější odhalení ze zákulisí vývoje v Cupertinu. Uživatelé a vývojáři totiž po jejím vydání zjistili, že balíček aplikace obsahuje soubory s názvem „Claude.md“, které rozhodně neměly být součástí veřejné distribuce. Tyto soubory přitom neobsahovaly žádný běžný kód, ale instrukce pro AI systém určený k zákaznické podpoře, včetně jasně definovaných rolí pro zákazníky, agenty a asistenty. Na první pohled může jít o banální chybu v procesu balení aplikace, realita je ale o něco zajímavější. Obsah těchto souborů totiž silně naznačuje, že Apple při vývoji svých spotřebitelských aplikací využívá nástroje postavené na AI od společnosti Anthropic, konkrétně jejich model Claude. Ten je známý zejména ve vývojářské komunitě díky své schopnosti pomáhat s psaním kódu, dokumentace i návrhem komplexních systémů.
Uniklé instrukce přitom popisují poměrně sofistikovaný systém, který rozděluje komunikaci do několika vrstev. Zákazník zadává dotaz, agent jej zpracovává a AI asistent poskytuje podporu nebo návrhy řešení. Jinými slovy, nejde jen o jednoduchý chatbot, ale o strukturovaný ekosystém, který může výrazně zefektivnit zákaznickou podporu. To přesně zapadá do širší strategie Apple v oblasti tzv. Apple Intelligence, tedy postupného zavádění umělé inteligence napříč systémem i službami. Zásadní je, že nejde o první náznak toho, že Apple interně experimentuje s AI nástroji třetích stran. Firma sice dlouhodobě buduje vlastní řešení, ale realita vývoje velkých softwarových produktů často znamená kombinaci vlastních i externích technologií. Claude Code je v tomto směru logickou volbou, nabízí rychlost, flexibilitu a schopnost generovat strukturované výstupy, které lze snadno integrovat do vývojového workflow.
Celá situace zároveň ukazuje na poměrně podceňovaný problém, který se netýká jen Applu. Podle dostupných odhadů se podobné chyby při práci s AI nástroji objevují u 20 až 30 % enterprise týmů. Nejčastěji jde o případy, kdy vývojáři zapomenou správně nastavit pravidla pro vyloučení interních nebo pomocných souborů z produkčního balíčku. V prostředí, kde AI generuje velké množství podpůrných dat, dokumentace a instrukcí, je přitom taková chyba otázkou jednoho přehlédnutí.
Pro Apple to pravděpodobně nebude mít žádné zásadní následky, protože neunikla citlivá uživatelská data ani kritický kód. Přesto jde o zajímavé okno do toho, jak dnes vznikají moderní aplikace. Ukazuje se, že i technologický gigant, který si zakládá na maximální kontrole nad svým ekosystémem, stále více spoléhá na externí AI nástroje. A hlavně, potvrzuje to trend, který bude v následujících letech jen sílit. Umělá inteligence už dávno není jen funkcí pro koncové uživatele, ale stává se klíčovým nástrojem samotného vývoje. A občas, jako v tomto případě, nám do toho procesu dovolí alespoň na chvíli nahlédnout.