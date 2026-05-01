iOS 26.4 vylepšuje iCloud na webu. Funkce, která tam roky chyběla, je konečně tady a takto ji zapnete!

Apple sice dlouhodobě sází hlavně na nativní aplikace, ale s příchodem iOS 26.4 udělal krok, který potěší každého, kdo občas sáhne i po webu. iCloud totiž dostal funkci, která tam doteď citelně chyběla.
Řeč je o vyhledávání na iCloud.com. Možná drobnost, ale v praxi něco, co dává celé webové verzi mnohem větší smysl. je tedy konečně tady a vy tak nově můžete přímo v prohlížeči hledat jak soubory na iCloud Drive, tak fotky v iCloud Photos, a to velmi podobně jako v aplikacích Soubory nebo Fotky na iPhonu.
Zajímavé přitom je, že Apple tuhle funkci automaticky nezapíná. Musíte si ji aktivovat ručně, a to přímo v nastavení iCloudu na iPhonu. Stačí otevřít Nastavení, klepnout na své jméno, přejít do iCloudu, najít sekci iCloud.com a zapnout přepínač „Povolit hledání“.
Jakmile to uděláte, začne iCloud na webu nabízet návrhy při vyhledávání. U souborů to jsou názvy, složky nebo typy dokumentů, u fotek pak data, místa nebo osoby. Celé to navíc funguje s důrazem na soukromí. Vyhledávání je šifrované a probíhá na zařízení, takže Apple neukládá historii vašich dotazů.
Je to přesně ten typ funkce, který ukazuje rozdíl mezi Applem a třeba Googlem. Zatímco služby jako Google Drive nebo Google Photos staví na webu od začátku, Apple ho dlouhodobě bral spíš jako doplněk a i když se to úplně nemění, podobné kroky dávají smysl. Pro většinu uživatelů, kteří jedou čistě na jablečném ekosystému, to možná nebude zásadní změna. Jakmile ale kombinujete více zařízení nebo pracujete třeba na Windows, začne tahle novinka dávat překvapivě velký smysl.
Z mého pohledu jde o malý, ale důležitý posun. iCloud na webu sice pořád není hlavní hvězda, ale konečně začíná působit jako plnohodnotná alternativa, a ne jen nouzové řešení.