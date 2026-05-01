Fotky z iPhone 17 Pro se mi líbí méně než ty z iPhone 14 Pro, protože je nefotím já, ale AI

Jsem asi ten poslední člověk na světě, ktdrý by si dovolil o sobě říkat, že je fotograf nebo že umí fotit. Už jen proto, protože mám k fotografům neskutečnou úctu a protože považuji umění fotografie za skutečné umění. Přesto mě focení neskutečně baví, o čemž svědčí i to, že mám aktuálně v galerii ve svém iPhone přes 91 000 fotografií. Focení na iPhone mě však baví méně a méně a to zejména díky tomu, že už nefotím já, ale musím se spoléhat na to, jak sníme „vylepší“ AI. Příklad si ukážeme na dvou fotogaleriích, jednu jsem nafotil před lety na iPhone 14 Pro a tu druhou na iPhone 17 Pro.
První galerie z Alp je nafocena kompletně na iPhone 14 Pro s tím že je vypnuté HDR a jakékoli filtry. Na fotograifích je alespoň z mého pohledu vidět, že jsou to zkrátka fotografie vyfocené tak, jak jsem viděl věci na vlastní oči. Tedy bez nějakého umělého zkreslení nebo přehnaného vylepšování. Ano samozřejmě jak jsme si uvedli výše, i zde je již použito AI a takzvaná computational photography, tedy fotografie tvořena kombinací výpočetního výkonu zařízení, software a samotného fotoaparátu. Ovšem přes to vše, je to za mě naposledy, kdy jsme viděl fotografie tak, jak jsem je vyfotil a tak jak jsem viděl scénu pouhým okem.
Druhá galerie z New Yorku je focená kompletně na iPhone 17 Pro a stejně jako u té předchozí nejsou použité ani HDR ani žádné filtry. Přesto mám pocit, že fotografie, které na ni vídím nejsou podobné těm, které jsem fotil na iPhone 14 Pro. Jsou viditelně umělejší a je na nich vidět, že je počítalo AI mnohem víc, než kdy dřív. Upřímně řečeno se mi výsledné fotografie ani příliš nelíbí, protože z nich nemám pocit toho, že jsme je vyfotil já, ale toho, že jsem zkrátka jen stiskl spoušť a Apple udělal fotku, která by se mi měla líbit.
Za mě je obrovská škoda, že Apple neumožňuje vypnout funkce AI a jste zkrátka odkázání na to, že fotografie jsou vyfoceny tak, jak si Apple představuje, ne tak jak vy chcete. I přes to, že vypanete všechny filtry, HDR a další možnosti stále fotíte fotky tak, že stisknete spoušť a když se následně rychle podíváte do galerie, vidíte na malou vteřinu to, jak fotka skutečně vypadá, ovšem hned poté se změní tak, jak ji za vás váš iPhone uměle vylepšil pixel po pixelu. Chápu, že právě díky tomu, když moje máma vezme svůj iPhone a vyfotí si vnoučka, bude mít krásnou fotku, kterou by bez AI a computational photography nikdy neměla. Já bych zkrátka jen chtěl možnost jak tuto funkci vypnout a používat foťák v iPhone tak, jako před lety.
Možná je tak na čase, aby se opět začaly rozšiřovat kompaktní fotoaparáty a zrcadlovky, které ve veké části vyklidily trh právě smartphonům. U těch je však vývoj jednoznačný a čím dál víc fotí samotný algoritmus a AI, místo toho, abyste snímek pořídili vy, nedej bože vaše fotografické umění. Dříve to nevadilo ani obyčejným lidem, kteří jen rádi fotí jako jsem já, ale mám pocit, že čím dál tím víc, si chce víc a víc lidí dělat fotky podle sebe, ne podle toho jak je vypočítá algoritmus. Já asi opráším svoji Leica Q a když si budu chtít udělat fotky pro radost, budu ji používat místo iPhone.