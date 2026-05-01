Fotky z iPhone 17 Pro se mi líbí méně než ty z iPhone 14 Pro, protože je nefotím já, ale AI

R. Roman Zavřel
Jsem asi ten poslední člověk na světě, ktdrý by si dovolil o sobě říkat, že je fotograf nebo že umí fotit. Už jen proto, protože mám k fotografům neskutečnou úctu a protože považuji umění fotografie za skutečné umění. Přesto mě focení neskutečně baví, o čemž svědčí i to, že mám aktuálně v galerii ve svém iPhone přes 91 000 fotografií. Focení na iPhone mě však baví méně a méně a to zejména díky tomu, že už nefotím já, ale musím se spoléhat na to, jak sníme „vylepší“ AI. Příklad si ukážeme na dvou fotogaleriích, jednu jsem nafotil před lety na iPhone 14 Pro a tu druhou na iPhone 17 Pro.

První galerie z Alp je nafocena kompletně na iPhone 14 Pro s tím že je vypnuté HDR a jakékoli filtry. Na fotograifích je alespoň z mého pohledu vidět, že jsou to zkrátka fotografie vyfocené tak, jak jsem viděl věci na vlastní oči. Tedy bez nějakého umělého zkreslení nebo přehnaného vylepšování. Ano samozřejmě jak jsme si uvedli výše, i zde je již použito AI a takzvaná computational photography, tedy fotografie tvořena kombinací výpočetního výkonu zařízení, software a samotného fotoaparátu. Ovšem přes to vše, je to za mě naposledy, kdy jsme viděl fotografie tak, jak jsem je vyfotil a tak jak jsem viděl scénu pouhým okem.

cows on green hill cows on green hill
sunset behind mountain sunset behind mountain
infinity pool mountain view infinity pool mountain view
drink on patio table drink on patio table
mountain valley panorama mountain valley panorama
church on hill church on hill
cozy fireplace with drinks cozy fireplace with drinks
modern house mountain view modern house mountain view
outdoor shower autumn leaves outdoor shower autumn leaves
silhouette in steam silhouette in steam
person in steaming pool at sunset person in steaming pool at sunset
sunrise over terrace sunrise over terrace
horse eating grass mountain horse eating grass mountain
infinity pool mountain view infinity pool mountain view
person infinity pool sunset person infinity pool sunset
forest sign miramonti forest sign miramonti
decorative grass pots lamp decorative grass pots lamp
cows grazing in field cows grazing in field
old house in vineyard old house in vineyard
vineyard with mountain view vineyard with mountain view
night view mountain village night view mountain village
hiker on forest path hiker on forest path
hiker on mossy rocks hiker on mossy rocks
pine cones on ground pine cones on ground
hiker in forest trail hiker in forest trail
rock wall with faucet rock wall with faucet
vintage car in garage vintage car in garage
lizard on rock wall lizard on rock wall
mountain range under blue sky mountain range under blue sky
rocky cliff and trees rocky cliff and trees
autumn balcony view autumn balcony view
wooden deck with autumn leaves wooden deck with autumn leaves
infinity pool with mountain view infinity pool with mountain view
relaxation area with sign relaxation area with sign
rocky cliff with blue sky rocky cliff with blue sky
forest path with sunlight forest path with sunlight
mossy forest floor autumn leaves mossy forest floor autumn leaves
open field mountain view open field mountain view
stone arch church cross stone arch church cross
panoramic mountain view window panoramic mountain view window
person walking hallway person walking hallway
wooden shelf books wooden shelf books
infinity pool mountain view infinity pool mountain view
aerial view deck autumn leaves aerial view deck autumn leaves
person relaxing deck chairs person relaxing deck chairs
spring water bottle nature spring water bottle nature
forest mountain landscape forest mountain landscape
horse grazing mountain backdrop horse grazing mountain backdrop
rolling hills forest edge rolling hills forest edge
cow resting mountain view cow resting mountain view
grassy hill trees blue sky grassy hill trees blue sky
sunlit forest with tall trees sunlit forest with tall trees
city lights at night city lights at night
sunlit deck with chairs sunlit deck with chairs
autumn leaves on mossy rock autumn leaves on mossy rock
herbs and snacks on table herbs and snacks on table
panoramic mountain view room panoramic mountain view room
bird in autumn bush bird in autumn bush
infinity pool mountain view infinity pool mountain view
forest trees blue sky forest trees blue sky
Druhá galerie z New Yorku je focená kompletně na iPhone 17 Pro a stejně jako u té předchozí nejsou použité ani HDR ani žádné filtry. Přesto mám pocit, že fotografie, které na ni vídím nejsou podobné těm, které jsem fotil na iPhone 14 Pro. Jsou viditelně umělejší a je na nich vidět, že je počítalo AI mnohem víc, než kdy dřív. Upřímně řečeno se mi výsledné fotografie ani příliš nelíbí, protože z nich nemám pocit toho, že jsme je vyfotil já, ale toho, že jsem zkrátka jen stiskl spoušť a Apple udělal fotku, která by se mi měla líbit.

Za mě je obrovská škoda, že Apple neumožňuje vypnout funkce AI a jste zkrátka odkázání na to, že fotografie jsou vyfoceny tak, jak si Apple představuje, ne tak jak vy chcete. I přes  to, že vypanete všechny filtry, HDR a další možnosti stále fotíte fotky tak, že stisknete spoušť a když se následně rychle podíváte do galerie, vidíte na malou vteřinu to, jak fotka skutečně vypadá, ovšem hned poté se změní tak, jak ji za vás váš iPhone uměle vylepšil pixel po pixelu. Chápu, že právě díky tomu, když moje máma vezme svůj iPhone a vyfotí si vnoučka, bude mít krásnou fotku, kterou by bez AI a computational photography nikdy neměla. Já bych zkrátka jen chtěl možnost jak tuto funkci vypnout a používat foťák v iPhone tak, jako před lety.

Možná je tak na čase, aby se opět začaly rozšiřovat kompaktní fotoaparáty a zrcadlovky, které ve veké části vyklidily trh právě smartphonům. U těch je však vývoj jednoznačný a čím dál víc fotí samotný algoritmus a AI, místo toho, abyste snímek pořídili vy, nedej bože vaše fotografické umění. Dříve to nevadilo ani obyčejným lidem, kteří jen rádi fotí jako jsem já, ale mám pocit, že čím dál tím víc, si chce víc a víc lidí dělat fotky podle sebe, ne podle toho jak je vypočítá algoritmus. Já asi opráším svoji Leica Q a když si budu chtít udělat fotky pro radost, budu ji používat místo iPhone.

