Apple zvažuje šokující krok. MagSafe může z iPhone zmizet!

Když Apple v roce 2020 představil MagSafe u iPhone 12 (Pro), působilo to jako začátek něčeho většího. Magnetický systém pro nabíjení a příslušenství si totiž rychle našel místo nejen u Applu, ale i u výrobců příslušenství třetích stran.O to zajímavější je, že se podle zákulisních informací začíná v Applu řešit poměrně zásadní otázka, zda má MagSafe na iPhonu vůbec zůstat.
S informací přišel před pár hodinami v minulosti velmi spolehlivý leaker Instant Digital, podle kterého Apple aktuálně řeší, zda má smysl magnety v iPhonu dál držet a to zejména kvůli nákladům a konstrukčním omezením. MagSafe totiž není jen „pár magnetů“. Zabírá místo, něco stojí a omezuje vnitřní design a v době, kdy Apple tlačí na co nejtenčí zařízení, začíná být každé takové rozhodnutí znát.
Největší otazník visí nad budoucností
O budoucnosti MagSafe se dost spekuluje mimo jiné i u chystaného iPhone Ultra, tedy prvního ohebného iPhone. Ten má být totiž extrémně tenký, a právě to může být problém. Magnety zkrátka zabírají místo a pokud Apple tlačí tloušťku na minimum, může se stát, že MagSafe půjde stranou. A to by byl docela paradox – nejdražší iPhone v historii by mohl dorazit bez jedné z nejpraktičtějších funkcí posledních let.
Na druhou stranu je tu jeden zásadní protiargument, kterým je doplňkový ekosystém. Kolem MagSafe totiž vyrostlo obrovské množství příslušenství a Apple ho navíc nepřímo „otevřel“ i světu skrze standard Qi2, který z něj vychází. Úplné odstranění by tak nedávalo moc smysl. Teoreticky by nicméně mohl vše vyřešit elegantně tak, že MagSafe jako takový zachová v krytech, které beztak valná většina uživatelů s iPhone používá, a z těla by jej vyjmul právě kvůli tomu, aby si při budoucím vývoji rozvázal ruce.
Nechme se tedy překvapit, jak celá zápletka okolo budoucnosti MagSafe dopadne. V redakci jsme nicméně přesvědčeni o tom, že to s jeho koncem tak horké nebude vzhledem k tomu, o jak užitečný doplněk se jedná. A upřímně, vlastně v to i doufáme, protože magnetické příslušenství v kombinaci s iPhone používáme opravdu rádi.