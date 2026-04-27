iPhone 18 bude jako stvořený pro AI! Dostane 12GB RAM i supervýkonný čip

Apple podle všeho chystá další tichou, ale o to důležitější změnu, která by mohla výrazně proměnit vnímání základního iPhonu. Pokud se totiž potvrdí aktuální úniky, iPhone 18 by měl vůbec poprvé dorazit s 12 GB RAM, což už je pořádná nálož zajišťující plynulý chod nejen náročných aplikací, ale taktéž AI. Vyplývá to alespoň z nového úniku informací, se kterým přišel analytik Dan Nystedt.
Doteď totiž platilo, že RAM vyšší paměť byla výsadou Pro modelů. Konkrétně 12 GB RAM pak dostaly teprve iPhone 17 Pro (Max), zatímco základní modely zůstávaly o krok pozadu. U iPhonu 18 by se ale tenhle rozdíl mohl definitivně smazat. Důvod je přitom poměrně jasný – je jím pokročilejší Apple Intelligence. Nové AI funkce, které Apple postupně rozjíždí, jsou totiž poměrně náročné na výkon ani paměť, přičemž do budoucna bude jejich náročnost ještě stoupat. Pokud tedy chce Apple nabídnout plnohodnotný AI zážitek i na základním modelu, bez kompromisů a omezení, nasazení vyšší RAM paměti je nezbytné.
Zajímavě se navíc začíná rýsovat i situace kolem čipů. Spekuluje se totiž o tom, že Apple má mít zajištěnou první výrobní várku 2nm procesu od TSMC pro čip A20, který má novou generaci pohánět. Ta by měla zaručit zhruba 15% nárůst výkonu oproti současným 3nm čipům, a to bez negativního dopadu na spotřebu. Naopak by měly být čipy energeticky ještě úspornější, což by se mělo pozitivně projevit na výdrži telefonů.
Co je ale možná ještě zajímavější než samotné specifikace, je načasování. I Nystedt totiž potvrzuje, že se iPhone 18 podle všeho nechystá dorazit klasicky na podzim po boku Pro modelů. Apple má prý skutečně v plánu základní model odsunout až na začátek roku 2027, kde by ho doplnil například iPhone 18e nebo další generace iPhonu Air. Podzim by tak zůstal vyhrazený pro Pro modely a možná i dlouho skloňovaný skládací iPhone. Nechme se tedy překvapit, zda se tyto předpovědi naplní či se jedná o pouhé fámy.