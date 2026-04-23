Unikl vzhled zad iPhone 18 Pro (Max) a dost možná vás naštve!

J. Jiří Filip
Pokud jste si mysleli, že se Apple letos u iPhone 18 Pro (Max) bude držet z hlediska designových změn zcela při zemi a to jediné, co bude vidět, bude nová barevná varianta či varianty, vězte, že tomu tak úplně nebude. Díky maketám chystaných modelů, které již nyní kolují mezi výrobci příslušenství a které tedy musí 100% odpovídat realitě, totiž pár designových změn přeci jen chystá a nutno jedním dechem dodat, že ač se jedná o drobnosti, ve výsledku nepotěší, naopak možná naštvou.

Mohlo by vás zajímat

Obecně lze říci, že změny jsou mezigeneračně docela malé, což je však vzhledem k tomu, že jsme se velkého redesignu iPhonů dočkali vlastně teprve až loni, absolutně nepřekvapí. Bohužel se však chce říci, že i to málo, k čemu Apple přistupuje, dokáže docela naštvat, protože minimálně fotoaparátovou část telefonu dané změny zvýrazní. Konkrétně se u iPhone 18 Pro (Max) údajně počítá s více vystouplými jednotlivými foťáky ze zadního fotomodulu a stejně tak i s mírně „přizvednutým“ fotomodulem jako takovým. Ten byl přitom už u iPhone 17 Pro terčem ostré kritiky a dá se proto předpokládat, že jeho zvětšení ve smyslu zvýšení oproti zbytku zad, nebude uživateli přijato úplně pozitivně. Za zmínku pak stojí i to, že sklo na zádech se zřejmě mírně zmenší – zřejmě kvůli snaze Applu zajistit širším hliníkovým rámem větší odolnost.

iPhone 18 Pro 1 iPhone 18 Pro 1
iPhone 17 Pro vs. iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro 2 iPhone 18 Pro 2
iPhone 18 Pro red 4 iPhone 18 Pro red 4
iPhone 18 Pro red 2 iPhone 18 Pro red 2
iPhone 18 Pro red 1 iPhone 18 Pro red 1
Coffee Burgundy and Purple iPhone 18 Pro Mock 1 kopie 3 Coffee-Burgundy-and-Purple-iPhone-18-Pro-Mock-1-kopie-3
Pokud se pak ptáte na to, proč Apple pravděpodobně sáhne k vystouplejším foťákům spolu s celým zadním fotomodulem, odpověď je pravděpodobně skryta v technologii variabilní clony, kterou by měl nový iPhone nabídnout. Ta by měla uživatelům zajistit podstatně lepší výsledky při práci s ostrostí u fotek, kdy by fyzicky ovlivňovala rozostření. To totiž v současnosti Apple řeší primárně softwarově a ačkoliv se jedná o řešení kvalitní, hardwarové výsledky by měly být logicky ještě lepší. Doufejme tedy, že se tak skutečně stane a záda iPhone 18 Pro (Max) se nebudou měnit jen tak zbůhdarma či kvůli upgradu, který na konci dne člověk ani nepozná.

Související



