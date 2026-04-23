iPhone 18 Pro dostane nečekanou barvu! Apple chystá unikátní mix tří odstínů

Zdá se, že Apple si letos s barvami iPhonů zase trochu vyhraje. A pokud se nejnovější úniky potvrdí, iPhone 18 Pro by mohl dorazit v odstínu, který tu zatím v téhle podobě jednoduše nebyl. Podle leakera Instant Digital totiž Apple chystá pro svůj vlajkový model barvu, která má být kombinací vínové, kávové a lehce do fialova laděné. Zní to možná zvláštně, ale přesně takové experimenty má Apple v posledních letech čím dál raději.
Náhrada za hit letoška
Vypadá to totiž, že současná „Cosmic Orange“ letos skončí, což je poměrně zásadní informace, protože právě tahle barva se trefila do vkusu uživatelů možná víc, než Apple sám čekal. A o to těžší úkol teď vlastně má. Nový odstín totiž nebude jen „další do počtu“, ale velmi pravděpodobně hlavní marketingová hvězda iPhonu 18 Pro. Už dříve se objevily zprávy, že Apple testuje varianty jako světle modrá, tmavě šedá, stříbrná a především tmavě třešňová. A právě ta by měla být základem pro nový ikonický odstín.
To, co popisuje Instant Digital, ale naznačuje, že Apple nechce jít cestou klasické červené. Spíš to vypadá na hlubší, komplexnější odstín, který se bude měnit podle světla a úhlu pohledu. A upřímně, přesně tohle Applu dlouhodobě funguje. Stačí si vzpomenout na některé starší „Pro“ barvy, které na první pohled působily nenápadně, ale v reálu měly mnohem větší šmrnc. Zajímavé je i to, že barvy bývají jednou z posledních věcí, které Apple finalizuje. Takže i když to zatím vypadá poměrně jasně, klidně se může stát, že ve finále dorazí něco trochu jiného.
Apple si zjevně věří
Otálení s barvou však ve výsledku s ohledem na minulost absolutně nepřekvapí. Apple totiž v posledních letech začal barvy brát jako mnohem důležitější součást identity produktu. Už dávno totiž nejde jen o estetiku, ale o způsob, jak zařízení odlišit a dát mu vlastní charakter. A pokud se opravdu dočkáme kombinace vínové, kávové a tmavě fialové, může jít o jeden z nejvýraznějších odstínů, jaké kdy iPhone dostal.