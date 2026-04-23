Chytré brýle od Applu se blíží! Dorazit mohou už na konci letoška

Koncept chytrých brýlí začíná v technologickém světě opět nabírat na obrátkách. A dlouho utajované plány Applu konečně dostávají mnohem jasnější obrysy. Jablečná společnost se připravuje na uvedení svých vůbec prvních chytrých brýlí, a to už koncem roku 2026.
Podle Marka Gurmana z Bloombergu cílí Apple primárně na lukrativní předvánoční trh, aby dokázal včas a dostatečně razantně zareagovat na stále sílící konkurenci v rychle rostoucí oblasti nositelné AI.
Opatrný vstup bez displeje
Očekává se, že první generace jablečných brýlí nabídne záměrně konzervativnější přístup. Zařízení by mělo spoléhat výhradně na vestavěné kamery, kvalitní zvuk a Siri, přičemž plnohodnotný displej pro zobrazení rozšířené reality zde zatím nebude.
Apple tak svůj nový produkt nestaví jako samostatnou náhradu iPhonu, ale spíše jako jeho nenápadné a praktické prodloužení přímo na obličeji. Vynechání displeje rovněž poukazuje na současné technologické limity napříč celým odvětvím. Jakákoliv obrazovka totiž drasticky zvyšuje celkovou hmotnost, výrobní cenu i výdrž baterie. Místo těžkopádné reality se společnost zaměří na fotky, video a komunikaci.
Fotogalerie
Konkurenční Meta má náskok a díky spolupráci se značkou Ray-Ban se jí povedlo dostat chytré brýle mezi běžný lid. Apple má tedy před sebou těžký úkol a bude zajímavé sledovat, jak se s ním popere. Zásadní roli má sehrát právě nová generace Siri.
Očekává se, že díky neustále aktivním zabudovaným kamerám dokáže Siri plynule asistovat s navigací městem nebo trefně reagovat přesně na to, na co se v reálném světě zrovna díváte. Zda tento odvážný přístup bez klasické obrazovky zákazníky osloví, se teprve ukáže. Já osobně se na chytré brýle velmi těším a jsem zvědavý, co Apple do tohoto segmentu vnese. Jak to máte vy?