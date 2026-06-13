Zahoďte sluchátka. Apple v tichosti naučil iPhone funkci, která mění mluvené slovo na text v reálném čase

Aplikace Podcasty od Applu nabízí užitečnou funkci, o které řada uživatelů vůbec neví – možnost zobrazit si přepis právě přehrávané epizody. Díky tomu nemusíte podcast pouze poslouchat, ale můžete jeho obsah také pohodlně číst přímo na displeji iPhonu. Hodí se to nejen ve chvílích, kdy nemáte po ruce sluchátka nebo se nacházíte v prostředí, kde není vhodné pouštět zvuk nahlas, ale také tehdy, když si chcete lépe osvojit složitější informace.
Přepisy ocení například studenti, kteří si chtějí znovu projít zajímavou pasáž z odborného podcastu, nebo posluchači rozhovorů a zpravodajských pořadů, kteří hledají konkrétní citaci či informaci. Místo zdlouhavého přetáčení totiž stačí v textu vyhledat požadované slovo nebo si problematickou část přečíst ještě jednou. Pro mnoho uživatelů je navíc čtení pohodlnějším způsobem, jak si zapamatovat důležité detaily.
Použití je velmi jednoduché. Spusťte vybranou epizodu v aplikaci Podcasty, otevřete ji na celou obrazovku a klepněte na ikonu uvozovek. Pokud tvůrce podcastu přepis podporuje, zobrazí se vám text synchronizovaný s přehráváním, takže můžete sledovat jednotlivé věty v reálném čase.
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Je ale potřeba počítat s tím, že přepisy nejsou dostupné u všech pořadů. Záleží na tom, zda je daný podcast nabízí a zda jsou podporovány pro konkrétní epizodu. Pokud však na tuto možnost narazíte, rozhodně stojí za vyzkoušení. Dokáže totiž změnit způsob, jakým podcasty používáte – z pouhého poslechu se rázem stává mnohem praktičtější nástroj pro studium, orientaci v obsahu i rychlé dohledávání informací.