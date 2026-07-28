LEGO chystá vánoční novinku. Unikla první fotografie stylové punčochy plné svátečních detailů

Přestože nás od Vánoc dělí ještě několik měsíců, internet už začínají zaplavovat první úniky letošních svátečních LEGO novinek. Nejnovější z nich potěší především fanoušky sezónních stavebnic. Na internet totiž unikla vůbec první fotografie připravovaného setu v podobě vánoční punčochy, která by mohla být jednou z letošních ozdob zimní nabídky.
Podle dostupných informací ponese stavebnice číslo 40764 a nabídne 347 dílků. Přestože LEGO zatím model oficiálně nepředstavilo, uniklá fotografie ukazuje poměrně detailní zpracování klasické vánoční punčochy v červenozelené kombinaci, která je bohatě zdobená hvězdičkami, cesmínou, cukrovou hůlkou nebo perníčkovým stromečkem. Nechybí ani malý louskáček, který model příjemně oživuje.
Fotogalerie
Stejně jako u předchozích vánočních dekorací se i tentokrát zdá, že LEGO cílí hlavně na dospělé fanoušky. Na krabici je totiž uvedeno doporučení 12+ a samotný model působí spíše jako výstavní dekorace než klasická herní stavebnice. Pokud se finální podoba nezmění, mohla by punčocha skvěle doplnit každoroční vánoční kolekci vedle věnců, vánočních hvězd nebo dalších sezónních dekorací. Zatím není známá cena ani přesné datum vydání. Uniklé informace zatím uvádějí pouze to, že obě hodnoty jsou stále neznámé. Dá se ale očekávat, že LEGO stavebnici představí v průběhu podzimu, aby byla připravena na předvánoční sezónu.
Je samozřejmě potřeba brát tyto informace s rezervou, protože LEGO model dosud oficiálně neoznámilo. Pokud se ale únik potvrdí, fanoušci se letos dočkají další povedené sezónní dekorace, která může během Vánoc ozdobit poličku, pracovní stůl nebo třeba krb stejně dobře jako skutečná punčocha na dárky.