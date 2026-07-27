Apple zítra oznámí novinku, která umožní platit za iPhone jako za Netflix

Apple se chystá k poměrně zásadní změně ve způsobu, jakým zákazníkům nabízí financování svých produktů. Podle nejnovějších informací od Marka Gurmana z Bloombergu odstartuje již v úterý 28. července na americkém trhu zbrusu nový program s názvem Apple Upgrade. Ten má za cíl postupně nahradit dosavadní systém a nabídnout uživatelům moderní formu leasingu.
Konec stávajícího programu a nové partnerství
Ve stejný den, kdy Apple Upgrade oficiálně odstartuje, jablečný gigant definitivně ukončí registraci nových zájemců do dlouholetého programu iPhone Upgrade Program. Stávající zákazníci, kteří už jsou v něm zapojeni, si podle Gurmana mohou oddychnout, jelikož v něm budou moci „prozatím“ nadále zůstat. Hlavním partnerem pro zbrusu nový systém financování se stala známá společnost Klarna, která se celosvětově proslavila odloženými platbami a flexibilními finančními službami.
Nový program Apple Upgrade se nebude omezovat pouze na telefony, ale umožní zákazníkům pronajmout si většinu modelů iPhonů, iPadů, Maců i Apple Watch. Samotný leasing bude nastaven na dvě odlišná časová období:
- 24 měsíců: Pro pořízení iPhonů a hodinek Apple Watch.
- 36 měsíců: Pro větší a dražší zařízení, tedy iPady a počítače Mac.
Po uplynutí této sjednané doby dostanou uživatelé na výběr z několika možností. Zařízení budou moci jednoduše vrátit, obratem přejít na novější model s novou smlouvou, nebo si po doplacení předem stanoveného zůstatkového poplatku produkt trvale ponechat.
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Levnější měsíční platba má své háčky
Zajímavostí je, že Apple tento program neotevře pro kompletně celé své portfolio. Z nabídky budou zcela vyřazena ta cenově nejdostupnější zařízení. K pronájmu tak nebudou způsobilé hodinky Apple Watch SE, základní model iPadu, standardní iPhone 16 a ani chystaný dostupný notebook MacBook Neo.
Zásadní změnou pro koncové zákazníky ovšem bude absence hardwarového pojištění. Na rozdíl od starého programu již měsíční splátka nebude automaticky zahrnovat prémiové krytí AppleCare+. Apple chce totiž novinku propagovat především jako cestu k viditelně nižším měsíčním platbám ve srovnání s tradičními úvěry. Je tedy zřejmé, že se společnost snaží přejít od klasického splácení na splátky k čistému operativnímu leasingu, který má za cíl přilákat k prémiovým zařízením širší masu nakupujících.