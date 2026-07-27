Takto má vypadat revoluční iPhone 20. Apple chystá největší redesign od iPhonu X

Rok 2027 bude pro Apple mimořádně důležitý. Přesně tehdy totiž uplyne 20 let od představení prvního iPhonu a podle stále většího množství úniků chce tuto příležitost společnost oslavit skutečně velkolepě. Připravovaný jubilejní model, kterému se zatím neoficiálně přezdívá iPhone 20, má nabídnout největší designovou proměnu od příchodu iPhonu X.
Podle dosavadních informací Apple pracuje na zařízení, které bude působit jako jediný kus skla. Displej se má elegantně zakřivovat na všech čtyřech stranách, rámečky mají být extrémně tenké a při běžném pohledu téměř neviditelné. Výsledkem by měl být iPhone, který bude z přední strany prakticky tvořit jen samotný displej.
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Ještě zajímavější je ale to, co na přední straně údajně nebude. Apple podle všeho dál intenzivně pracuje na ukrytí Face ID i přední kamery přímo pod displej. Pokud se mu podaří technologii včas dokončit, mohl by jubilejní iPhone nabídnout skutečně čistý celoobrazovkový design bez Dynamic Islandu, průstřelu i výřezu. Přesně o takovém telefonu se spekuluje už řadu let. Spekuluje se také o větším, zhruba sedmipalcovém displeji u nejvyšší varianty, nové generaci čipu A21 vyráběného vylepšeným 2nm procesem a dalších konstrukčních změnách, které mají telefon posunout zase o kus dál. Apple má navíc připravovat hned dvě výroční verze, takže není vyloučeno, že půjde o zcela novou produktovou řadu.
Samozřejmě je potřeba brát všechny tyto informace s rezervou. Do představení jubilejního iPhonu zbývá ještě více než rok a plány Applu se mohou změnit. Pokud se ale současné úniky potvrdí, čeká nás v roce 2027 největší proměna iPhonu za poslední dekádu. A právě 20. výročí by bylo ideální příležitostí ukázat světu zařízení, které znovu posune design chytrých telefonů o krok dál, což by rozhodně bylo pro fanoušky velmi pozitivní.