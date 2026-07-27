Velká revoluce se odkládá. Apple Watch Series 12 a Ultra 4 přinesou jen drobné novinky

Letní měsíce se tradičně nesou ve znamení stupňujících se spekulací o podzimních novinkách. Zatímco u iPhonů se očekávají velké věci, v případě chytrých hodinek bude letos situace o poznání klidnější. Mark Gurman z Bloombergu totiž ve svém nejnovějším přehledu mírnil nadšení všech fanoušků, kteří vyhlíželi nějaké zásadní změny. Zákazníci očekávající od chystaných Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4 revoluční změny tak budou s největší pravděpodobností zklamáni, protože letošní generace přinese spíše jen mírnou evoluci.
Snímač otisků prstů se nekoná
Podle Gurmanových zdrojů se u obou vlajkových modelů jablečných hodinek nepočítá s absolutně žádnou výraznou proměnou vnějšího vzhledu či konstrukce. Divoké spekulace z uplynulých týdnů, které hovořily například o integraci snímače otisků prstů Touch ID přímo do bočního tlačítka nebo o speciálních pokročilých zdravotních senzorech zabudovaných přímo v řemínku, se tak rázem stávají velmi nepravděpodobnými. Jelikož by nasazení podobných technologií vyžadovalo značný zásah do celého šasi, Apple se letos spokojí s již ověřeným designem současných modelů Series 11 a Ultra 3.
Fotogalerie
Nárůst výkonu po dlouhých letech
Namísto vnějších experimentů se jableční inženýři zaměřili především na vnitřnosti. Hlavním tahákem se stane zbrusu nový čip, pravděpodobně označovaný jako S11. Vzhledem k tomu, že předchozí generace hodinek sdílely prakticky totožný čip S10, by měl letošní model nabídnout první skutečně znatelný skok ve výpočetním výkonu a plynulosti systému po několika dlouhých letech. K vyššímu výkonu se samozřejmě přidají i blíže nespecifikovaná softwarová vylepšení v oblasti sledování zdraví a sportovních aktivit.
Gurman ve své zprávě také nepotěšil zájemce o cenově dostupnější variantu, jelikož letos podle něj nemáme očekávat ani příchod nové generace Apple Watch SE 4. Zásadnější designové i funkční proměny pro celé portfolio nositelné elektroniky jsou v plánech Applu údajně zaneseny až pro nadcházející dva roky. Pokud jde o opravdový „svatý grál“ chytrých hodinek, tedy vytoužené neinvazivní měření hladiny cukru v krvi bez nutnosti použití jehly, Apple na něm sice nadále usilovně pracuje, ale jeho nasazení pro běžné uživatele se očekává nejdříve kolem roku 2030.