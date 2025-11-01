Recenze Apple Watch Ultra 3: Svatý grál všech fanoušků Apple Watch

Testovat Apple Watch je v posledních letech docela kumšt. Novinek, které do nich Apple nasazuje, je totiž jako šafránu a ani letošek není v tomto směru jiný. Ba naopak by se skoro až chtělo říci, že dokonale potvrzuje to, na co jsme u Applu poslední roky zvyklí. I přesto si ale letošní generace Apple Watch jistojistě zaslouží svou pozornost. A jelikož jsem fanouškem tohoto produktů už dlouhé roky a na svém zápěstí je nosím od zimy 2017, samozřejmě jsem si nenechal ujít ani letos možnost si nové modely pořádně „osahat“. Po testu Apple Watch 11 nyní přichází řada na recenzi Apple Watch Ultra 3 po zhruba dvou týdnech intenzivního testování. Jaké tedy tyto hodinky jsou?
Stejné a přesto jiné – díky displeji
Upřímně řečeno, moc k hodnocení toho oproti předešlé generaci není. Z hlediska designu totiž vsadil Apple na to stejné, co mu fungovalo i v předešlých letech, což jinými slovy znamená poměrně masivní titanové tělo v přírodním či černém odstínu. Na rozdíl od SE a Series modelů jsou Apple Watch Ultra stále dostupné jen v jedné velikostní variantě – konkrétně pak 49 mm. Pokud vás pak zajímají přesné rozměry těla hodinek, ty jsou 49 x 44 x 12 mm při 61,6 gramech. Jen pro představu, Series 11 disponují tělem o rozměrech 46 x 39 x 9,7 mm při 36,9 gramech a upřímně řečeno, budete-li přecházet ze Series na Ultra (či naopak) tento hmotnostní rozdíl na ruce minimálně v prvních dnech nošení pocítíte. A sám jsem byl překvapen, jak moc.
Když už jsme se dotkli velikosti hodinek, ruku v ruce s ní jde logicky i jejich displej, který je tím největším, který byl kdy v Apple Watch nasazen. Model Ultra si tak po roce toto prvenství opět uzurpoval pro sebe, jelikož loni jej o něj připravily o něco menší Apple Watch Series 10, které však disponovaly užšími rámečky kolem displeje. Jelikož však Apple letos rámečky zredukoval i u Apple Watch Ultra 3, opět těmto hodinkám zajistil největší displej ve svém hodinkovém portfoliu. A musím říci, že odtučňovací kúra je na rámečcích opravdu znát. Oproti předešlé generaci jsou viditelně užší, díky čemuž tak hodinky působí modernějším dojmem a vy máte hlavně k dispozici větší prostor pro zobrazení aplikací.
Fotogalerie
Jasně, bavíme se o relativně malém nárůstu, ale každý kousek zobrazovací plochy navíc je u takto malého zařízení prostě fajn a vidět tak víc z aplikace, příchozí zprávy či notifikace uživatelský komfort zvyšuje. Navíc je třeba dodat, že manévrovací prostor pro další zužování rámečků tu Apple rozhodně má a já jsem tak opravdu zvědavý na to, kdy a kam až se v budoucnu (nejen) u Apple Watch dostane. Nicméně už nyní je pohled na zobrazovací plochu, která je jen minimálně lemovaná černým pruhem opravdu příjemná – zejména pak pro ty z nás, kteří si pamatují, jak široké rámečky byly u Series 3 a starších modelů.
S displejem se pak pojí i další vylepšení a to konkrétně přechod na novější a tedy i modernější typ zobrazovacího panelu. Zatímco Ultra 2 měly „jen“ LTPO2 OLED displej, letošní generace se pyšní LTPO3 OLED panelem s podporou širokých pozorovacích úhlů, které jsou objektivně mezigeneračně opravdu o něco lepší. Nečekejte sice nějaký zásadní krok vpřed, ale to vlastně jen proto, že už předešlé generace měly pozorovací úhly zkrátka skvělé. Letošní model je ale opět o pár krůčků dál, což se projevuje na čitelnosti displeje, podání barev či jasu při pohledu z úhlu. Zkrátka a dobře, příjemný upgrade, který sice k přechodu ze starších na novější Ultry nepřesvědčí, je ale fajn jej mít.
Novější čip, stejná rychlost
Svým způsobem ve stejném duchu by se dalo hovořit i o výkonu Apple Watch Ultra 3. Ten zajišťuje čip S10, který nejenže tepe v Apple Watch Series 11, ale který tepe dokonce i v Apple Watch Series 10 z loňského roku. Je sice pravda, že si letošní generace Apple Watch Ultra oproti té předešlé čipové polepšila, jelikož Ultra 2 disponovaly „jen“ čipem S9, nicméně sluší se dodat, že rozdíl v rychlosti hodinek, načítání aplikací a vlastně čemkoliv, s čím přichází uživatel do styku, se nezlepšilo. Apple Watch Ultra 3 jsou na tom tedy rychlostně prakticky stejně jako předešlá generace a troufnu si říci, že i jako několik dalších starších generací Apple Watch. Applu se totiž podařilo dostat svižnost jeho hodinek na vynikající úroveň a už řadu let si tak uživatelsky (stejně jako u iPhonů) prakticky nelze všimnout rozdílů v rychlosti při běžném používání.
Co mi ale přijde trochu škoda, je to, že se Apple rozhodl nenavýšit interní úložiště a ponechal jej tak stále na 64GB. Jasně, jedná se o hodnotu, která ve výsledku bohatě stačí jak na ukládání hudby pro offline poslech, tak i pro stažení spousty aplikací. Na druhou stranu si ale říkám, zda zrovna Ultra model není tím, který by měl být v tomto směru schválně předimenzovaný, aby uspokojil i ty nejnáročnější uživatele a zase v něčem uskočil klasickým Series modelům. Letos se tak ale neděje.
Obecně vzato, Applu se letos u jeho hodinek vlastně moc uskakovat nechce. Krásným příkladem mohou být i zdravotní funkce typu monitoring krevního tlaku či spánkové skóre vypočítané ze sledování spánku, což jsou na první pohled velmi zajímavé funkce hodny exkluzivity, u kterých se však Apple rozhodl, že je v rámci aktualizace watchOS 26 zpřístupní i majitelům starších modelů. To je sice na jednu stranu naprosto super, na druhou stranu ale přišly Apple Watch Series 11 spolu s Ultra 3 o další potenciální prodejní argument, kterých tak mají ve výsledku opravdu málo.
Fotogalerie #2
Výdrž baterie potěší
Tím hlavním tahákem u Apple Watch Ultra 3 je bezesporu zlepšená výdrž baterie, která se mezigeneračně prodloužila z 36 na 42 hodin, tedy alespoň dle papírových měření Applu. Praxe je ale ještě lepší. Osobně jsem byl s hodinkami schopen vydržet 3 dny bez nabití při aktivnějším používání, které zahrnovalo monitoring cvičení, odpovídání na zprávy, přehrávání hudby a tak podobně samozřejmě v kombinaci s monitoringem spánku. Když jsem pak hodinky využíval střídměji a na noc je odkládal (záměrně mimo nabíječku), dostal jsem se na spotřebu zhruba 25 % denně, takže při šetrnějším používání se lze na 4 dny zuby nehty vyškrábat.
Je to dobrý výsledek, nebo opět propadák? Na tuto otázku si musí odpovědět každý sám. Za mě osobně je ale tato výdrž naprosto bezproblémová, avšak totéž si myslím i o výdrži Apple Watch 11. Protože zásuvku má po ruce co chvíli každý z nás a vzhledem k podpoře rychlonabíjení jste tak hodinky schopni „dokrmit“ doslova za pár desítek minut tak, aby vám sloužily spoustu dalších hodin. A nějakou tu chvíli, kdy je na ruce nemáte, najdete vždy. V mém případě je to třeba čas od času při sprchování, vaření či práci v dílně. Určitě tedy nenarážím na to, že bych neměl hodinky kdy nabít, protože nějaké to okno, kdy mi na ruce úplně nedají smysl, najdu naprosto vždy a věřím, že to tak má každý. Pak už stačí jen přijmout filozofii častého nabíjení, kterou jsme ale beztak již dávno přijali u našich telefonů, a není vlastně co řešit.
Mimochodem, ve výše zmíněném rychlonabíjení si Apple Watch Ultra 3 mezigeneračně solidně polepšily. Zatímco předešlý model totiž zvládal nabití z 0 na 80 % za hodinu, ten letošní to zvládá za pouhých 45 minut, což už je pořádný fičák. A zároveň je to dle mého ze strany Applu tak trochu i vzkaz, že ačkoliv delší výdrž hodinkám zatím dát nedokáže, rychlé nabití vám dokáže dodat na komfortu opravdu citelně.
Bohužel, zrychlením rychlonabíjení hodnocení hodinek vlastně i končí, jelikož víc toho do vínku nedostaly. Tedy vlastně dostaly, ale vy to nemáte jak využít. K podpoře LTE se totiž u Ultra 3 připojila i podpora 5G, nicméně vzhledem k tomu, že tuzemští operátoři nedisponují podporou 5G pro nositelnou elektroniku, benefity tohoto upgradu nám zůstanou zapovězeny minimálně do chvíle, než jej tu operátoři začnou podporovat. Ve výsledku by se ale o žádné velké terno jednat nemělo, jelikož využití mobilního datového připojení jako takového u Apple Watch je docela chabé a vyjma volání a příjmu zpráv toho moc zásadního nenabízí. A jelikož tyto věci fungují u LTE spolehlivě a svižně, asi není třeba příliš lamentovat nad tím, že zde podpora 5G chybí.
Resumé
Co tedy říci po dvou týdnech testování Apple Watch Ultra 3 závěrem? Za mě osobně se jedná o skvělé hodinky, které vás budou bavit, jste-li fanoušky Apple Watch, sháníte-li prodlouženou ruku k iPhonu nebo vám prostě dávají Ultra verze Apple Watch smysl z jakéhokoliv jiného důvodu. Tento model je totiž zkrátka opět tím nejlepším, čeho je Apple momentálně na poli nositelné elektroniky schopen a nadchnou vás jak svým displejem, tak svou svižností a potažmo i propojitelností s dalšími Apple produkty. Výdrž se oproti předešlé generaci zlepšila a hodinky se tak díky ní stávají opět o něco využitelnějšími. Je ale třeba objektivně přiznat, že se v případě Ultra 3 jedná o velmi malý krůček vpřed, který může být zajímavý snad jen pro někoho, kdo Apple Watch Ultra nikdy neměl a nyní po nich touží. Protože argumenty pro přechod z modelu Ultra 1 či 2 budete hledat velmi těžko, což je docela škoda. Přeci jen, jedná se o prémiovku začínající na 21 990 Kč.
Apple Watch Ultra 3 lze zakoupit zde