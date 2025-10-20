Testujeme Apple Watch Ultra 3! Zde je náš unboxing a první dojmy

Chvíli to sice trvalo, ale nakonec jsme se i my v redakci pustili do testování Apple Watch Ultra 3 představených v září po boku nových iPhonů či AirPods. A přestože se může na první pohled zdát, že jde o poměrně drobný upgrade, leckoho dokáže přesvědčit o tom, že právě 3. generace těchto hodinek je tou, kterou má smysl pořídit. Než se ale pustím do jejich testování, pojďte si je s námi rozbalit a zjistit, jak na člověka působí po pár hodinách na ruce.
S balením si Apple evidentně příliš hlavu nelámal. Je totiž prakticky stejné jako to, ve kterém dorazily i předešlé dvě generace Apple Watch Ultra, což jinými slovy znamená, že vnější papírový obal skrývá dvě krabičky – jednu s tělem hodinek, druhou pak s řemínkem. Nám dorazila na vyzkoušení do redakce černá barevná variant, nicméně k dispozici je ještě přírodní titanová varianta, v obou případech se pak bavíme o 49mm modelech s titanovým tělem. Na fotky z rozbalení se můžete podívat níže.
Fotogalerie
A jaké jsou mé první dojmy z těchto hodinek? Musím říci, že opravdu příjemné. Přestože toho hodinky mezigeneračně nabízí nového opravdu minimum, i to málo, které přináší, lze vidět de facto na první pohled. Na mysli mám konkrétně displej, který se dočkal zúžení rámečků a nyní tedy působí pohledově celkově moderněji, lépe a hlavně je na něm logicky vše lépe vidět. I pouhá kontrola notifikací je tak hned o něco příjemnější, protože čtete o něco větší bublinku, což na uživatelském komfortu přidává za dle mého dost slušně.
Zlepšily se ale i pozorovací úhly displeje. Ty sice byly vynikající i v minulosti, ale poté, co Apple letos displej vylepšil, nebojím se říci, že na něj v různých sklonech vidíte skutečně lépe. Neřekl bych sice, že je ten rozdíl nějak skokový, ale třeba Always-on mi přijde skutečně o něco jasnější a tedy i čitelnější – tedy minimálně oproti předešlé generaci. Na druhou stranu, pokud jste zvyklí třeba na Apple Watch 10, pak vězte, že z hlediska pozorovacích úhlů zažijete totéž. Series 10 totiž už disponovaly LTPO3 panelem, který právě pozorovací úhly zlepšil, zatímco Ultra 2 měly jen LTPO2.
Fotogalerie #2
Co se týče dalších zlepšení, na ty se budu muset zaměřit více v rámci recenze. Hodinky se totiž dočkaly například novějšího čipu, delší výdrže či zrychlení rychlonabíjení. Nechybí jim ani podpora 5G, kterou však bohužel v České republice využít nelze vzhledem k absenci podpory ze strany operátorů. Naopak například voděodolnost zůstala beze změny a stejně tak funkce pro monitoring vaší kondice. Apple byl totiž letos štědrý a to, co dorazilo na nové Apple Watch, dodal i na pár starších modelů skrze softwarový update.
Jak tedy můžete sami vidět, Apple Watch Ultra 3 působí i po chvílce na zápěstí poměrně sympaticky a to i přesto, že toho nového přináší poskrovnu. Sám jsem proto dost zvědavý na to, jak moc mě nadchnou či naopak zklamou při dlouhodobějším testování.
Vůbec nechápu proč tyto hodinky při používání sportovním aplikací hovoří anglicky když u 1 mluvili hodinky Česky.