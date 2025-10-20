Zavřít reklamu

Testujeme Apple Watch Ultra 3! Zde je náš unboxing a první dojmy

Vše o Apple
Jiří Filip
1

Chvíli to sice trvalo, ale nakonec jsme se i my v redakci pustili do testování Apple Watch Ultra 3 představených v září po boku nových iPhonů či AirPods. A přestože se může na první pohled zdát, že jde o poměrně drobný upgrade, leckoho dokáže přesvědčit o tom, že právě 3. generace těchto hodinek je tou, kterou má smysl pořídit. Než se ale pustím do jejich testování, pojďte si je s námi rozbalit a zjistit, jak na člověka působí po pár hodinách na ruce. 

Apple Watch Ultra 3 LsA 1

S balením si Apple evidentně příliš hlavu nelámal. Je totiž prakticky stejné jako to, ve kterém dorazily i předešlé dvě generace Apple Watch Ultra, což jinými slovy znamená, že vnější papírový obal skrývá dvě krabičky – jednu s tělem hodinek, druhou pak s řemínkem. Nám dorazila na vyzkoušení do redakce černá barevná variant, nicméně k dispozici je ještě přírodní titanová varianta, v obou případech se pak bavíme o 49mm modelech s titanovým tělem. Na fotky z rozbalení se můžete podívat níže. 

Apple Watch Ultra 3 LsA 2 Apple Watch Ultra 3 LsA 2
Apple Watch Ultra 3 LsA 3 Apple Watch Ultra 3 LsA 3
Apple Watch Ultra 3 LsA 4 Apple Watch Ultra 3 LsA 4
Apple Watch Ultra 3 LsA 5 Apple Watch Ultra 3 LsA 5
Apple Watch Ultra 3 LsA 6 Apple Watch Ultra 3 LsA 6
Apple Watch Ultra 3 LsA 7 Apple Watch Ultra 3 LsA 7
Apple Watch Ultra 3 LsA 8 Apple Watch Ultra 3 LsA 8
Apple Watch Ultra 3 LsA 9 Apple Watch Ultra 3 LsA 9
Apple Watch Ultra 3 LsA 10 Apple Watch Ultra 3 LsA 10
Vstoupit do galerie

A jaké jsou mé první dojmy z těchto hodinek? Musím říci, že opravdu příjemné. Přestože toho hodinky mezigeneračně nabízí nového opravdu minimum, i to málo, které přináší, lze vidět de facto na první pohled. Na mysli mám konkrétně displej, který se dočkal zúžení rámečků a nyní tedy působí pohledově celkově moderněji, lépe a hlavně je na něm logicky vše lépe vidět. I pouhá kontrola notifikací je tak hned o něco příjemnější, protože čtete o něco větší bublinku, což na uživatelském komfortu přidává za dle mého dost slušně. 

Zlepšily se ale i pozorovací úhly displeje. Ty sice byly vynikající i v minulosti, ale poté, co Apple letos displej vylepšil, nebojím se říci, že na něj v různých sklonech vidíte skutečně lépe. Neřekl bych sice, že je ten rozdíl nějak skokový, ale třeba Always-on mi přijde skutečně o něco jasnější a tedy i čitelnější – tedy minimálně oproti předešlé generaci. Na druhou stranu, pokud jste zvyklí třeba na Apple Watch 10, pak vězte, že z hlediska pozorovacích úhlů zažijete totéž. Series 10 totiž už disponovaly LTPO3 panelem, který právě pozorovací úhly zlepšil, zatímco Ultra 2 měly jen LTPO2. 

Apple Watch Ultra 3 LsA 11 Apple Watch Ultra 3 LsA 11
Apple Watch Ultra 3 LsA 12 Apple Watch Ultra 3 LsA 12
Apple Watch Ultra 3 LsA 13 Apple Watch Ultra 3 LsA 13
Apple Watch Ultra 3 LsA 14 Apple Watch Ultra 3 LsA 14
Apple Watch Ultra 3 LsA 15 Apple Watch Ultra 3 LsA 15
Apple Watch Ultra 3 LsA 16 Apple Watch Ultra 3 LsA 16
Apple Watch Ultra 3 LsA 17 Apple Watch Ultra 3 LsA 17
Apple Watch Ultra 3 LsA 18 Apple Watch Ultra 3 LsA 18
Apple Watch Ultra 3 LsA 19 Apple Watch Ultra 3 LsA 19
Apple Watch Ultra 3 LsA 20 Apple Watch Ultra 3 LsA 20
Apple Watch Ultra 3 LsA 21 Apple Watch Ultra 3 LsA 21
Vstoupit do galerie

Co se týče dalších zlepšení, na ty se budu muset zaměřit více v rámci recenze. Hodinky se totiž dočkaly například novějšího čipu, delší výdrže či zrychlení rychlonabíjení. Nechybí jim ani podpora 5G, kterou však bohužel v České republice využít nelze vzhledem k absenci podpory ze strany operátorů. Naopak například voděodolnost zůstala beze změny a stejně tak funkce pro monitoring vaší kondice. Apple byl totiž letos štědrý a to, co dorazilo na nové Apple Watch, dodal i na pár starších modelů skrze softwarový update.

Apple Watch Ultra 3 LsA 22

Jak tedy můžete sami vidět, Apple Watch Ultra 3 působí i po chvílce na zápěstí poměrně sympaticky a to i přesto, že toho nového přináší poskrovnu. Sám jsem proto dost zvědavý na to, jak moc mě nadchnou či naopak zklamou při dlouhodobějším testování.

Apple Watch Ultra 3 lze zakoupit zde

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.