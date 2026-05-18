Další zdravotní bomba od Apple? Apple Watch čeká nová funkce pro krevní tlak

J. Jiří Filip
Apple Watch se podle nových informací znovu posouvají směrem k ještě ambicióznějším zdravotním funkcím. Apple má totiž údajně pracovat na další funkci související s vysokým krevním tlakem, která už byla dokonce odeslána ke schválení americkému úřadu FDA. A pokud se potvrdí její uvedení, může jít o další výrazný krok v tom, jak Apple Watch sledují zdraví uživatele.

Zajímavé je, že tato nová funkce přichází jen krátce poté, co Apple v rámci watchOS 26 přidal upozornění na hypertenzi. Právě ta už dnes umí uživatele varovat před možnými problémy s vysokým krevním tlakem. Novinka, o které nyní informuje Digitimes, ale zatím není úplně jasná – a to jak z hlediska funkčnosti, tak i toho, jak přesně se liší od stávajících upozornění.

Podle dostupných informací má být nová funkce stále ve fázi schvalování u FDA, což naznačuje, že Apple ji zatím nemůže oficiálně zpřístupnit veřejnosti. A právě to vytváří prostor pro otázky, zda půjde o přesnější měření, lepší detekci rizik, nebo spíše o rozšíření stávajícího systému upozornění.

Zajímavý detail ale přichází v další části reportu. Ten totiž naznačuje, že tato funkce může být jen mezikrokem. Další vývoj má se totiž podle všeho ubírat směrem k neinvazivnímu měření hladiny krevního cukru, tedy funkci, o které se u Applu mluví už roky, ale zatím se ji nepodařilo dostat do finální podoby. Pokud by se tedy spekulace potvrdily, Apple Watch by se postupně mohly proměnit v ještě komplexnější zdravotní nástroj, který už nebude jen doplňkem iPhonu, ale plnohodnotným zdravotním asistentem na zápěstí.

