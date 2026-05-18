App Store čeká velká změna kvůli AI. Dotkne se i ChatGPT

Apple hledá způsoby, jak v rámci App Store lépe podporovat aplikace s autonomní AI a nástroje pro takzvané vibe kódování. Dosavadní přísná pravidla totiž vývojářům zakazovala spouštět kód, který mění funkčnost samotné aplikace. Apple tak musel nedávno zablokovat hned několik populárních nástrojů, jež uživatelům umožňovaly vytvářet programy a weby jen pomocí přirozeného jazyka. Nový systém by měl zachovat vysoké bezpečnostní standardy, ale zároveň poskytnout moderním AI agentům nezbytnou svobodu.
Velká proměna Siri
Souběžně s uvolňováním pravidel připravuje Apple obrovskou aktualizaci pro chystaný systém iOS 27. Siri projde radikální proměnou, aby dokázala plně konkurovat modelům jako Claude nebo ChatGPT. Apple kvůli tomu podle dostupných informací navázal spolupráci s Googlem na využití jeho upravených modelů Gemini.
Konec exkluzivity pro ChatGPT
Jablečný ekosystém se navíc ještě více otevře dalším chatbotům. Uživatelé si budou moci sami vybrat, jaký jazykový model chtějí používat pro generování textů a obrázků. Z toho nemá radost společnost OpenAI, která je podle zákulisních zpráv velmi zklamaná z toho, jak omezující současná integrace ChatGPT v iPhonech je. Nástroj totiž nemá přístup k e-mailům ani osobním datům a zákazníci ho využívají jen velmi zřídka. Veškeré detaily by měly být oficiálně odhaleny na vývojářské konferenci WWDC, která startuje 8. června.
Myslí, že uvolnění pravidel App Storu je naprostou nutností, pokud Apple nechce brzdit technologický pokrok na svých zařízeních. Je naprosto jasné, že se firma snaží dohnat ujetý vlak s umělou inteligencí, a otevření systému dalším modelům nakonec vytvoří skvělé konkurenční prostředí, ze kterého budeme jako běžní uživatelé jenom těžit.