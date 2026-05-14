Instagram spustil kopii Snapchatu či BeReal!

Meta představila novinku s názvem Instants, tedy krátkodobé fotografie určené pro rychlé sdílení mezi přáteli na Instagramu. Na první pohled jde o funkci, která hodně připomíná původní kouzlo Snapchatu či nynější aplikaci BeReal vyfotit běžný moment, poslat ho dál a neřešit, že z něj musí být dokonale upravený příspěvek.
Instants fungují jednoduše. Fotka po zhlédnutí zmizí, případně se smaže po 24 hodinách. Reakce a odpovědi se nezobrazují veřejně pod příspěvkem, ale putují rovnou do soukromých zpráv. Meta tím jasně míří na méně formální komunikaci, která se nebude odehrávat na profilu, ale spíš mezi lidmi, kteří spolu už běžně komunikují v Directu.
Rozdíl oproti Stories je poměrně zásadní. Instants nejde upravovat pomocí filtrů, nálepek nebo dalších efektů. Přidat lze pouze popisek. Což je vlastně docela zajímavé rozhodnutí, protože Instagram je dnes na úpravách, efektech a vizuálních vrstvách hodně postavený. Tady ale Meta zjevně zkouší opačný směr: rychle vyfotit, poslat a hotovo. Fotky se sice po určité době ztratí z běžného zobrazení, ale v archivu uživatele zůstanou uložené jeden rok a lze je později znovu sdílet do Stories.
Instants najdete přímo na Instagramu v Direct Messages, kde přibyla nová kamera. Fotky lze posílat blízkým přátelům nebo takzvaným mutuals, tedy lidem, které sledujete a kteří zároveň sledují vás. Důležitá je také ochrana soukromí. Instants podle Mety nejde zachytit screenshotem ani nahráváním obrazovky, což je funkce, kterou běžné typy instagramového obsahu nenabízejí.
Kromě samotné funkce v Instagramu Meta připravila také samostatnou aplikaci Instants. Ta má sloužit hlavně k rychlejšímu přístupu k fotoaparátu a zatím je dostupná jen ve vybraných zemích, protože Meta ji označuje za experiment. Obsah se ale mezi aplikacemi propojuje. Fotka sdílená přes samostatnou aplikaci se objeví přátelům na Instagramu a naopak.
Celé to působí jako další pokus Mety vrátit do Instagramu spontánnost, která se z něj v posledních letech trochu vytratila. Feed je často pečlivě upravený, Stories se také snadno promění v malou prezentaci a Reels mají vlastní pravidla. Instants jdou opačným směrem: méně úprav, méně publika, kratší životnost a větší důraz na okamžik. Globálně je funkce na Instagramu dostupná ode dneška, zatímco samostatná aplikace dorazila jen do zemí, kde ji Meta aktuálně testuje.